अलीगढ़ पुलिस का गजब कारनामा; पहली कक्षा के बच्चे को बनाया आरोपी, कोर्ट ने किया शांति भंग में पाबंद

मामला सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने दरोगा की गलती स्वीकार करते हुए रिपोर्ट निरस्त करने की बात कही

यूपी पुलिस. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 1:21 PM IST

3 Min Read
अलीगढ़: जिले में पुलिस ने ऐसा कारनामा किया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. थाना क्वार्सी क्षेत्र की एक छह वर्षीय बच्चे को एसीएम न्यायालय ने शांति भंग की आशंका में पाबंद कर दिया. बच्चे के नाम पर नोटिस घर पहुंचा तो परिवार के होश उड़ गए.

दरअसल, थाना क्वार्सी इलाके के राजीव नगर गली नंबर-1 में रहने वाले डॉ. हितेश चौहान के खिलाफ पड़ोसी ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि निजी अस्पताल के डॉक्टर हितेश ने अपने घर का दरवाजा उसके मकान की ओर खोल लिया है, जिससे उसे परेशानी हो रही है.

नोटिस. (ETV Bharat)

डॉ. हितेश चौहान के अनुसार, शिकायत के आधार पर हल्का चौकी प्रभारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे और हितेश से मकान के कागजात मांगे. हितेश ने यह कहते हुए कागजात देने से इनकार कर दिया कि मामला दरवाजे के संबंध में है न कि संपत्ति विवाद का. उन्होंने कोई नया दरवाजा नहीं बनाया और शिकायत बेवजह की गई है. इसके बाद दरोगा ने दोनों परिवारों के सदस्यों के नाम नोट किए और चौकी लौटकर आईजीआरएस पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड कर दी. इस दौरान उन्होंने शांति भंग की आशंका में दोनों पक्षों के खिलाफ पाबंदी रिपोर्ट भी बना दी और यहीं सबसे बड़ी गलती हो गई.

डॉ. हितेश चौहान ने बताया कि दरोगा ने उनके बजाय उनके छह वर्षीय बेटे का नाम रिपोर्ट में दर्ज कर दिया. रिपोर्ट में बच्चे की उम्र 40 वर्ष लिख दी गई. इसी के आधार पर एसीएम द्वितीय न्यायालय ने 10 अक्टूबर को पाबंदी आदेश जारी कर दिया. कोर्ट नोटिस में बच्चे को 1 लाख रुपये की जमानत पर एक वर्ष के लिए पाबंद किया गया था. नोटिस घर पहुंचते ही परिवार हैरान रह गया. पहली कक्षा में पढ़ने वाला बच्चे के नाम पर कोर्ट का नोटिस देखकर माता-पिता सन्न रह गए. इसके बाद डॉ. हितेश ने अधिवक्ता की मदद से पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है.

क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन सरवन सिंह ने बताया कि रिपोर्ट तैयार करते समय दरोगा ने नाम और उम्र दर्ज करने में गंभीर लापरवाही बरती है. उन्होंने बताया कि संबंधित दरोगा के खिलाफ लापरवाही की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जा रही है. साथ ही बच्चे के खिलाफ जारी पाबंदी आदेश को निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

एसीएम द्वितीय दिग्विजय सिंह ने कहा कि दरोगा द्वारा न्यायालय में दी गई रिपोर्ट में बच्चे की उम्र 40 वर्ष दर्शाई गई थी, इसी आधार पर नोटिस जारी हुआ. अब जब सच्चाई सामने आई है तो बच्चे के खिलाफ जारी पाबंदी आदेश को निरस्त किया जाएगा.

