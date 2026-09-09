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अलीगढ़ एसएसपी को रात्रि गश्त से नदारद मिले पुलिसकर्मी, लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी निलंबित

अलीगढ़ : पुलिस व्यवस्था में लापरवाही पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) नीरज जादौन ने कड़ा रुख अपनाते हुए चण्डौस थाना प्रभारी राजवीर सिंह परमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. एसएसपी ने मंगलवार रात चण्डौस, गभाना आदि थाने का औचक निरीक्षण किया था. इस दौरान रात्रि गश्त की ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी मौके पर नहीं मिले. इसके अलावा थाना परिसर में कुछ व्यक्ति अनाधिकृत रूप से बैठे पाए गए. इनके थाने में मौजूद होने के संबंध में रोजनामचा आम में कोई प्रविष्टि भी दर्ज नहीं थी.







बताया गया कि एसएसपी नीरज जादौन ने मंगलवार रात चण्डौस थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त की मुस्तैदी जांचने निकले. निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर लगाए गए पुलिसकर्मी निर्धारित स्थान पर मौजूद नहीं मिले. इस दौरान एसएसपी ने थाना परिसर का भी औचक निरीक्षण किया.

रात्रि गश्त पर निकले अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादौन. (Photo Credit : ETV Bharat)

थाने के निरीक्षण के दौरान कुछ व्यक्ति परिसर में बैठे मिले. इन लोगों के थाने में आने और मौजूद रहने के संबंध में रोजनामचा आम में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई थी. पुलिस थाने में आने-जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने के लिए रोजनामचा आम में प्रविष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है.