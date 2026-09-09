अलीगढ़ एसएसपी को रात्रि गश्त से नदारद मिले पुलिसकर्मी, लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी निलंबित
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) नीरज जादौन मंगलवार रात औचक निरीक्षण पर निकले थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 1:49 PM IST
अलीगढ़ : पुलिस व्यवस्था में लापरवाही पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) नीरज जादौन ने कड़ा रुख अपनाते हुए चण्डौस थाना प्रभारी राजवीर सिंह परमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. एसएसपी ने मंगलवार रात चण्डौस, गभाना आदि थाने का औचक निरीक्षण किया था. इस दौरान रात्रि गश्त की ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी मौके पर नहीं मिले. इसके अलावा थाना परिसर में कुछ व्यक्ति अनाधिकृत रूप से बैठे पाए गए. इनके थाने में मौजूद होने के संबंध में रोजनामचा आम में कोई प्रविष्टि भी दर्ज नहीं थी.
बताया गया कि एसएसपी नीरज जादौन ने मंगलवार रात चण्डौस थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त की मुस्तैदी जांचने निकले. निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर लगाए गए पुलिसकर्मी निर्धारित स्थान पर मौजूद नहीं मिले. इस दौरान एसएसपी ने थाना परिसर का भी औचक निरीक्षण किया.
थाने के निरीक्षण के दौरान कुछ व्यक्ति परिसर में बैठे मिले. इन लोगों के थाने में आने और मौजूद रहने के संबंध में रोजनामचा आम में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई थी. पुलिस थाने में आने-जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने के लिए रोजनामचा आम में प्रविष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है.
रात्रि गश्त में पुलिस बल की अनुपस्थिति और थाना परिसर में अनाधिकृत व्यक्तियों के मौजूद मिलने को एसएसपी ने गंभीरता से लिया है. प्रथमदृष्टया थाना प्रभारी की निगरानी और पर्यवेक्षण व्यवस्था में कमी सामने आने पर एसएसपी ने थाना प्रभारी राजवीर सिंह परमार के खिलाफ कार्रवाई की.
एसएसपी नीरज जादौन ने थाना प्रभारी के शिथिल पर्यवेक्षण और कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है. एसएसपी के अचानक निरीक्षण और थाना प्रभारी के निलंबन से पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है.
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