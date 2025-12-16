ETV Bharat / state

अलीगढ़ में पैसा नहीं देने पर दो मजदूरों ने दरोगा को लोहे की रॉड से पीटकर किया लहूलुहान, गिरफ्तार

अलीगढ़ में ड्यूटी के दौरान दरोगा को 2 मजदूरों ने पीटा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़: कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है. थाना रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहा, जीटी रोड पर ड्यूटी के दौरान दरोगा पर दो युवकों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया. हमले में दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए. साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें तुरंत उपचार के लिए जे.एन मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है. मयंक पाठक, क्षेत्राधिकारी, प्रथम (Video Credit; ETV Bharat) बता दें, घायल दरोगा की पहचान राघवेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो थाना रोरावर में तैनात हैं. जानकारी के अनुसार मंगलवार को वह खेरेश्वर चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे. इसी दौरान देवरिया के रहने वाले 2 मजदूर मोहम्मद वसीम अकरम और इमरान अंसारी उनके पास पहुंचे. आरोप है कि दोनों ने पहले दरोगा से पानी मांगा, फिर कहीं जाने के लिए किराए की मांग करने लगे.