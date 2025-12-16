अलीगढ़ में पैसा नहीं देने पर दो मजदूरों ने दरोगा को लोहे की रॉड से पीटकर किया लहूलुहान, गिरफ्तार
आरोपियों ने दरोगा को दौड़ा-दौड़ा कर मारा, हमले के दौरान सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं. हॉस्पिटल में भर्ती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 5:43 PM IST
अलीगढ़: कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है. थाना रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहा, जीटी रोड पर ड्यूटी के दौरान दरोगा पर दो युवकों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया. हमले में दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए. साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें तुरंत उपचार के लिए जे.एन मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है.
बता दें, घायल दरोगा की पहचान राघवेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो थाना रोरावर में तैनात हैं. जानकारी के अनुसार मंगलवार को वह खेरेश्वर चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे. इसी दौरान देवरिया के रहने वाले 2 मजदूर मोहम्मद वसीम अकरम और इमरान अंसारी उनके पास पहुंचे. आरोप है कि दोनों ने पहले दरोगा से पानी मांगा, फिर कहीं जाने के लिए किराए की मांग करने लगे.
दरोगा ने रुपये देने से इनकार कर दिया, फिर दोनों मजदूरों ने उन्हें किसी अन्य वाहन में बैठाने की बात कही. इस पर भी दरोगा ने साफ इंकार कर दिया. बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर दोनों युवक आक्रोशित हो गए और पास में मौजूद लोहे के सरिया से दरोगा पर हमला कर दिया.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों आरोपियों ने दरोगा को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. हमले के दौरान दरोगा के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं और वह लहुलुहान हो गए. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह बीच-बचाव कर दरोगा को सुरक्षित निकाला और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया.
घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की. कुछ ही देर में पुलिस की 2 टीमों ने पीछा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल दोनों से थाने में पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रथम मयंक पाठक ने बताया कि थाना रोरावर में तैनात दरोगा राघवेंद्र सिंह खेरेश्वर चौराहे पर ड्यूटी पर थे. इसी दौरान देवरिया से आए 2 मजदूरों ने किराए को लेकर विवाद के बाद उन पर हमला किया, जिससे दरोगा के सिर में चोट आई है. दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.
