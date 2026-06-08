अलीगढ़: लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, दिल्ली से भेजे थे धमकी भरे पत्र
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर डॉक्टरों और रईसों से 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाले हसमत हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 9:07 PM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर शहर के प्रतिष्ठित लोगों और चिकित्सकों से करोड़ों रुपये की फिरौती मांगने वाले एक शातिर आरोपी को महज 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने स्पीड पोस्ट के जरिए धमकी भरे पत्र भेजकर बिटकॉइन और QR कोड के माध्यम से करीब दो करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी.
रकम न देने पर पीड़ितों और उनके परिवारों को जान से मारने की खौफनाक धमकी भी दी थी. पुलिस के अनुसार, बीती 6 जून 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन को इस मामले की पहली गोपनीय सूचना मिली थी.
स्पीड पोस्ट से भेजे गए थे धमकी भरे पत्र: एसएसपी नीरज जादौन ने बताया गया कि शहर के नामी डॉक्टर को स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक धमकी भरा पत्र मिला था. पत्र में कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करते हुए 22 हजार USDT (क्रिप्टोकरेंसी) की फिरौती मांगी गई थी. साथ ही भुगतान न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने और डॉक्टर के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी. एसएसपी ने जांच क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह को सौंपी थी.
दिल्ली के कनॉट प्लेस से रची गई थी साजिश: जांच में सामने आया कि 3 जून को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित जीपीओ (मुख्य डाकघर) से अलीगढ़ के आठ विशिष्ट व्यक्तियों को इसी प्रकार के स्पीड पोस्ट पत्र भेजे गए थे. इन सभी पत्रों में बिटकॉइन और QR कोड के माध्यम से बड़ी रकम के भुगतान की मांग की गई थी. पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन में छह अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू की. थाना सिविल लाइन पुलिस और क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग नगर की संयुक्त टीम ने दिल्ली GPO के CCTV फुटेज खंगाले.
CCTV फुटेज से खुला राज: फुटेज में सफेद और नीली टी-शर्ट पहने, गले में बैग टांगे तथा चेहरे पर मास्क लगाए एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया. तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर उसकी पहचान हसमत हुसैन पुत्र इशरत हुसैन निवासी मोहम्मद उल्लाह रेजीडेंसी, सर सैय्यद नगर, अलीगढ़ के रूप में हुई. पुलिस ने आरोपी को थाना सिविल लाइन क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ और जांच के दौरान उसके कब्जे से घटना के समय पहनी गई टी-शर्ट, इस्तेमाल किया गया बैग तथा एक फर्जी पहचान पत्र बरामद किया गया.
आरोपी पकड़ने पर पुलिस टीम को मिला इनाम: पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने लोगों में डर पैदा करने और आसानी से मोटी धन उगाही करने के उद्देश्य से लॉरेंस बिश्नोई के नाम का सहारा लिया था. क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों की मदद से महज 48 घंटे के भीतर पूरे प्रकरण का सफल अनावरण कर दिया है. इस सफलता पर एसएसपी नीरज जादौन ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की. पुलिस अब आरोपी के अन्य संभावित कनेक्शन और पुरानी आपराधिक गतिविधियों की भी जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें- कानपुर में 3000 रुपये के लेनदेन पर हाई-वोल्टेज ड्रामा; महिला डॉक्टर की कार पर पथराव, गाड़ी चढ़ाने का आरोप