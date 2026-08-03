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अलीगढ़ में गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज की मौत का आरोप, परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन

अस्पताल गेट पर मौजूद परिजनों का कहना था कि उनके परिचित ऋषि कुमार शर्मा का इलाज बघेल हॉस्पिटल में चल रहा था. इलाज के दौरान अस्पताल में ऋषि को कोई इंजेक्शन लगाया गया. जिसके बाद उनके हाथ में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई. हालत गंभीर होने पर वरुण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उपचार के दौरान मौत हो गई.

अलीगढ़ : क्वार्सी थाना क्षेत्र स्थित बघेल हॉस्पिटल में मरीज को गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा है. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते चिकित्सकों ने मरीज को गलत इंजेक्शन दे दिया. इससे मरीज का एक हाथ खराब हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई. आक्रोशित परिजनों ने रविवार रात ही शव अस्पताल के मुख्य गेट के सामने रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने किसी तरह लोगों को समझाबुझाकर शांत किया.

अलीगढ़ में गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज की मौत का आरोप. (Photo Credit : ETV Bharat)



परिजनों का कहना है कि जब तक बघेल हॉस्पिटल के संचालक और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और अस्पताल को बंद नहीं किया जाता, तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और शव अस्पताल के बाहर ही रखा रहेगा. पुलिस के पहुंचने के बाद देर रात तक हंगामा चलता रहा. पुलिस अधिकारियों ने भी परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अस्पताल प्रबंधन और दोषी डाॅक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की बात पर अड़े रहे.





वहीं, अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारण तथा लापरवाही के आरोपों की पुष्टि हो सकेगी. इसके बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी.

बघेल हॉस्पिटल के संचालक डॉ. उमेश बघेल ने बताया कि मरीज पहले से ही कैंसर से पीड़ित थे. परिजन पहले इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए थे. वहां इलाज नहीं मिलने पर बघेल हॉस्पिटल आए थे. इसके बाद दूसरे अस्पताल में ले गए. परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं. सही गलत का फैसला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर हो जाएगा. आरोप बेबुनियाद हैं. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. आरएन सिंह का कहना है कि बिना पोस्टमार्टम व मेडिकल जांच के कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता. सीओ सिविल लाइन सरवम सिंह ने बताया कि परिजनों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी. जांच के लिए सीएमओ के पास मामला भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

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