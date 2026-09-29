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कचरा प्रबंधन में लापरवाही पर AMU और धनीपुर मंडी को नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब

नगर आयुक्त ने कहा-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रावधानों के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है.

कचरा प्रबंधन में लापरवाही पर नोटिस,
कचरा प्रबंधन में लापरवाही पर नोटिस. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 9:43 AM IST

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अलीगढ़ : शहर की स्वच्छता व्यवस्था और ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सोमवार को शहर के दो बड़े बल्क वेस्ट जनरेटर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) और धनीपुर मंडी समिति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया. दोनों संस्थानों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन और वैज्ञानिक तरीके से कचरे के निस्तारण को लेकर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है.

जानकारी देते नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा. (Video Credit : ETV Bharat)




नगर आयुक्त ने कहा कि बड़े संस्थानों और प्रतिष्ठानों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था नियमों के अनुरूप होना जरूरी है. इसमें किसी तरह की लापरवाही या नियमों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी. नगर निगम के मुताबिक यह कार्रवाई शहर में बल्क वेस्ट जनरेटर के खिलाफ अब तक की प्रमुख कार्रवाइयों में से एक है. आने वाले दिनों में अन्य बड़े कचरा उत्पादक संस्थानों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है.


नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावी बनाने और संबंधित नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए बल्क वेस्ट जनरेटर पर विशेष निगरानी की जा रही है. इसमें बड़े संस्थान, प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज होम समेत वे स्थान शामिल हैं. जहां बड़ी मात्रा में प्रतिदिन ठोस कचरा उत्पन्न होता है.

नगर निगम की ओर से एएमयू के कुलसचिव और धनीपुर मंडी समिति के सचिव को अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं. नोटिस में दोनों संस्थानों से बल्क वेस्ट जनरेटर के रूप में उनकी वैधानिक जिम्मेदारियों और कचरा प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है. दोनों संस्थानों को इससे पहले भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था से संबंधित आवश्यक जानकारी और कार्रवाई उपलब्ध कराने के लिए पत्राचार किया गया था.

नोटिस के अनुसार प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थान, 20 हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले संस्थान अथवा प्रतिदिन 40 हजार लीटर या उससे अधिक पानी की खपत वाले संस्थान बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आते हैं. ऐसे संस्थानों की जिम्मेदारी है कि उनके परिसर में उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का वैज्ञानिक और नियमानुकूल प्रबंधन एवं निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.


नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने और नियमों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और लागू ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ने पर संबंधित बल्क वेस्ट जनरेटर के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है.

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