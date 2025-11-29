इलाज में लापरवाही; ऑपरेशन के दौरान महिला को चढ़ा दिया एचआईवी संक्रमित खून, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप
अलीगढ़ जेल रोड स्थित निजी अस्पताल का मामला. जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक से जांच के बाद खून दिया गया था.
अलीगढ़ : जेल रोड स्थित एक निजी अस्पताल के घोर लापरवाही सामने आई है. आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने ऑपरेशन के दौरान एक महिला को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया. मामला संज्ञान में आने पर महिला के पति ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है.
बताया जा रहा है कि राजस्थान के डिंग कस्बे के बंजारा परिवार की महिला इस समय अलीगढ़ अपने मायके आए थी. जहां इलाज के लिए उसे जेल रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. महिला को ऑपरेशन की जरूरत थी. इसके लिए खून की जरूरत थी. डाॅक्टरों की सलाह पर महिला का बहनोई जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में खून देने पहुंचा था. अस्पताल की ओर से दिए गए डिमांड लेटर में बी पॉजिटिव ग्रुप का फ्रेश ब्लड मांगा गया था. कर्मचारियों ने रैपिड जांच व ग्रुप मैच करके खून निकाला और निजी अस्पताल को उपलब्ध करा दिया गया. ऑपरेशन के दौरान खून महिला को चढ़ा दिया गया.
करीब एक महीने बाद महिला के बहनोई की चिकित्सीय जांच में एचआईवी पॉजिटिव रिपोर्ट होने की खबर आई तो परिवार में हड़कंप मच गया. इसके बाद महिला के पति ने आईजीआरएस पोर्टल पर अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी. शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.
प्रारंभिक जांच के बाद एडी हेल्थ डॉ. मोहन झा का कहना है कि रैपिड जांच के दौरान महिला का बहनोई विंडो पीरियड में था. इस अवधि में वायरस शरीर में मौजूद रहते हैं, लेकिन साधारण जांच में पकड़ में नहीं आते. बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दी है. समिति में दीनदयाल अस्पताल और जेएन मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ विशेषज्ञ शामिल हैं. सीएमओ का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
