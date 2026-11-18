अलीगढ़ सिरसा का लाल करन जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद; शहनाई वाले घर में बजा अलविदा का बिगुल
भारतीय सेना के नायक करन चौधरी की शादी 24 नवंबर को होनी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 7:48 AM IST
अलीगढ़ : जिस घर में सैनिक बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं. शहनाई गूंजनी थी और दूल्हे के स्वागत की खुशियां मनाई जानी थीं. उसी घर में मंगलवार को हर आंख नम थी. खबर आई कि भारतीय सेना के नायक करन चौधरी जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए. 24 नवंबर को दूल्हा बनने का सपना देखने वाले परिजन बदहवास हो गए और घर में कोहराम मच गया. बीते मंगलवार को नायक करन चौधरी का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा घर गांव पहुंचा तो पूरा गांव अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा.
छर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसा निवासी नायक करन चौधरी (26) पुत्र पप्पू सिंह जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोहलाम क्षेत्र में 28 राष्ट्रीय राइफल्स (28 आरआर) में तैनात थे. परिजनों के मुताबिक बीते रविवार देर रात करीब 2:05 बजे ड्यूटी के दौरान उन्हें गोली लग गई थी. सोमवार तड़के करीब 4:30 बजे यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने फोन कर परिवार को उनकी शहादत की सूचना दी. बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां जयवाला देवी बेसुध हो गईं. परिवार के लिए यह गहरा सदमा था.
शादी के बंट चुके थे निमंत्रण पत्र : परिवार में करन की शादी को लेकर उत्साह का माहौल था. करीब सात महीने पहले पालीमुकीमपुर थाना क्षेत्र के गांव भाऊपुर में उनका रिश्ता तय हुआ था. 22 नवंबर को सिरसा में भेंट की रस्म होनी थी. 24 नवंबर को अतरौली के एक मैरिज हॉल से बारात जानी थी. शादी के निमंत्रण पत्र रिश्तेदारों और परिचितों में बांटे जा चुके थे. घर में विवाह की तैयारियां अंतिम चरण में थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. जिस आंगन से बारात निकलनी थी, वहां से शहीद की अंतिम यात्रा निकली.