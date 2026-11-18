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अलीगढ़ सिरसा का लाल करन जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद; शहनाई वाले घर में बजा अलविदा का बिगुल

अलीगढ़ : जिस घर में सैनिक बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं. शहनाई गूंजनी थी और दूल्हे के स्वागत की खुशियां मनाई जानी थीं. उसी घर में मंगलवार को हर आंख नम थी. खबर आई कि भारतीय सेना के नायक करन चौधरी जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए. 24 नवंबर को दूल्हा बनने का सपना देखने वाले परिजन बदहवास हो गए और घर में कोहराम मच गया. बीते मंगलवार को नायक करन चौधरी का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा घर गांव पहुंचा तो पूरा गांव अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा.

छर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसा निवासी नायक करन चौधरी (26) पुत्र पप्पू सिंह जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोहलाम क्षेत्र में 28 राष्ट्रीय राइफल्स (28 आरआर) में तैनात थे. परिजनों के मुताबिक बीते रविवार देर रात करीब 2:05 बजे ड्यूटी के दौरान उन्हें गोली लग गई थी. सोमवार तड़के करीब 4:30 बजे यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने फोन कर परिवार को उनकी शहादत की सूचना दी. बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां जयवाला देवी बेसुध हो गईं. परिवार के लिए यह गहरा सदमा था.

शहीद नायक करन चौधरी को पुष्पचक्र अर्पित करते डीएम. (Photo Credit : ETV Bharat)

शहीद नायक करन चौधरी को पुष्पचक्र अर्पित करते एसएसपी. (Photo Credit : ETV Bharat)

परिजनों ने बताया कि करन ने शनिवार को पिता पप्पू सिंह से फोन पर आखिरी बार बातचीत की थी. उसने परिवार के सभी सदस्यों का हालचाल जाना और भरोसा दिया था कि 17 नवंबर को छुट्टी लेकर घर पहुंच जाएंगे. बचपन के दोस्त विवेक से भी उन्होंने घर आने और शादी की तैयारियों में जुटने की बात कही थी. परिवार को क्या पता था कि जिस बेटे के स्वागत की तैयारी हो रही है, वह तिरंगे में लिपटकर घर लौटेगा. करीब आठ महीने पहले करन आखिरी बार छुट्टी पर घर आए थे.

शादी के बंट चुके थे निमंत्रण पत्र : परिवार में करन की शादी को लेकर उत्साह का माहौल था. करीब सात महीने पहले पालीमुकीमपुर थाना क्षेत्र के गांव भाऊपुर में उनका रिश्ता तय हुआ था. 22 नवंबर को सिरसा में भेंट की रस्म होनी थी. 24 नवंबर को अतरौली के एक मैरिज हॉल से बारात जानी थी. शादी के निमंत्रण पत्र रिश्तेदारों और परिचितों में बांटे जा चुके थे. घर में विवाह की तैयारियां अंतिम चरण में थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. जिस आंगन से बारात निकलनी थी, वहां से शहीद की अंतिम यात्रा निकली.

भारतीय सेना के नायक करन चौधरी के अंतिम दर्शन को पहुंचे अधिकारी व ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)

भारतीय सेना के नायक करन चौधरी के अंतिम दर्शन को उमड़े ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)

करन के बड़े भाई संजय चौधरी भी भारतीय सेना में हवलदार हैं और पंजाब में तैनात हैं. भाई की शहादत की सूचना मिलने के बाद वह छुट्टी लेकर गांव के लिए रवाना हो गए. परिवार के लिए यह गर्व और असहनीय पीड़ा का क्षण है कि देश की रक्षा करते हुए उनके बेटे ने सर्वोच्च बलिदान दिया.मंगलवार देर शाम को जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ ने ग्राम सिरसा पहुंचकर शहीद नायक करन चौधरी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. दोनों अधिकारियों ने पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर सर्वोच्च बलिदान को नमन किया और शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया. इस दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. गांव में शोक की लहर के बीच लोगों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी.