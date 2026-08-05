अलीगढ़ में जलभराव पर नगर आयुक्त का बड़ा ACTION, जलकल GM हटाए गए
लगातार हो रही बारिश के बीच शाहजमाल क्षेत्र में जलभराव, नगर निगम ने अपनाया सख्त रुख.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 8:47 AM IST
अलीगढ़ : लगातार हो रही बारिश के बीच शाहजमाल क्षेत्र में जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई करते हुए महाप्रबंधक (जल) डॉ. पी.के. सिंह को हटा दिया, जबकि क्षेत्रीय अवर अभियंता (जल) राकेश कुमार को कार्य में शिथिलता बरतने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही अधिशासी अभियंता (यांत्रिक) अजय सक्सेना को प्रभारी महाप्रबंधक (जल) की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
मंगलवार को तेज बारिश के दौरान नगर आयुक्त स्वयं भीगते हुए शाहजमाल, खैर रोड, चरकवालान, हीरा नगर पुलिया, खैर बाईपास और इंद्रा नगर क्षेत्र पहुंचे तथा जलभराव की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने वर्षाजल के प्रवाह, नालों की स्थिति, सीवर पंपिंग स्टेशन की क्षमता और जल निकासी व्यवस्था का तकनीकी परीक्षण कराया.
निरीक्षण में सामने आया कि खैर रोड, इंद्रा नगर और आसपास के क्षेत्रों का भारी मात्रा में बारिश का पानी शाहजमाल सीवर पंपिंग स्टेशन पर पहुंच रहा है, जिससे वहां अतिरिक्त हाइड्रोलिक दबाव बन रहा है और स्थानीय इलाकों में जलभराव की समस्या और गंभीर हो रही है. स्थिति को देखते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश ने जनहित में तत्काल निर्णय लेते हुए सीएम ग्रिड योजना के तहत खैर रोड पर दोनों ओर चल रहे नाला निर्माण कार्य को अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए, ताकि मौजूदा नालों के जरिए पानी की निर्बाध निकासी हो सके.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश के निर्देश पर खैर रोड के दोनों प्रमुख नालों को तत्काल खुलवाया गया. वहीं हीरा नगर पुलिया पर अस्थायी नियंत्रित अवरोध बनाकर खैर रोड और इंद्रा नगर की ओर से आने वाले अतिरिक्त पानी को डायवर्ट किया गया, जिससे शाहजमाल पंपिंग स्टेशन पर पड़ने वाला दबाव कम किया जा सके.
जल निकासी की क्षमता बढ़ाने के लिए नगर निगम ने 10 हजार लीटर प्रति मिनट डिस्चार्ज क्षमता वाले तीन नए हाई कैपेसिटी पंप लगाने का निर्णय लिया. देरर रात तक तीनों पंपों को चालू कर दिया गया, जिससे कुल 30 हजार लीटर प्रति मिनट की अतिरिक्त जल निकासी क्षमता उपलब्ध हो गई. नगर आयुक्त ने अधिकारियों को सभी पंपों की बिजली आपूर्ति, सक्शन प्वाइंट, डिलीवरी लाइन और बैकअप व्यवस्था का परीक्षण कर उन्हें लगातार संचालित रखने के निर्देश दिए.
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