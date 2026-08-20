ETV Bharat / state

अलीगढ़: नगर निगम ने 500 करोड़ की 3.863 हेक्टेयर सरकारी जमीन कराई मुक्त, AMU के पास था कब्जा

नगर निगम ने नगला पटवारी में AMU के कब्जे वाली 500 करोड़ रुपये की 3.863 हेक्टेयर सरकारी जमीन को मुक्त कराकर अपने कब्जे में लिया.

Photo Credit: ETV Bharat
प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने सुरक्षित की सरकारी संपत्ति. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 9:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़: नगर निगम और जिला प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम भमोला माफी स्थित नगला पटवारी में करीब 500 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत वाली 3.863 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर कब्जा प्राप्त कर लिया. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि की पैमाइश कराई गई और मौके पर नगर निगम की संपत्ति के बोर्ड लगाए गए.

इसके साथ ही पूरी भूमि की तार फेंसिंग कराकर उसे सुरक्षित कर दिया गया. नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई नगर निगम इतिहास में अब तक की सबसे मूल्यवान सरकारी संपत्तियों में से एक को कब्जे में लेने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

जानकारी देते नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा. (Video Credit: ETV Bharat)

10 गाटा संख्याओं में फैली है 3.863 हेक्टेयर जमीन: कार्रवाई के दौरान पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, राजस्व अधिकारी और नगर निगम की संपत्ति व प्रवर्तन विभाग की टीम मौजूद रही. नगर निगम के अनुसार भमोला माफी, नगला पटवारी में कुल 10 गाटा संख्या में 3.863 हेक्टेयर ऊसर एवं बंजर सरकारी भूमि स्थित है. इसमें गाटा संख्या 90/1 में 0.500 हेक्टेयर, गाटा संख्या 92 में 1.094 हेक्टेयर, गाटा संख्या 94 में 0.749 हेक्टेयर, गाटा संख्या 95 में 0.449 हेक्टेयर, गाटा संख्या 96 में 0.495 हेक्टेयर, गाटा संख्या 98 में 0.081 हेक्टेयर, गाटा संख्या 100 में 0.173 हेक्टेयर, गाटा संख्या 108 में 0.046 हेक्टेयर, गाटा संख्या 109 में 0.127 हेक्टेयर और गाटा संख्या 106 में 0.149 हेक्टेयर भूमि शामिल है. नगर निगम का कहना है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि की पैमाइश पहले ही 7 अप्रैल 2025 को राजस्व टीम द्वारा की जा चुकी थी.

पूर्व में AMU के पास था जमीन का कब्जा: इसके बाद भूमि के संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए उप जिलाधिकारी कोल, अलीगढ़ की ओर से 16 अप्रैल 2025 को नगर निगम को पत्र भेजा गया था. नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित 3.863 हेक्टेयर भूमि पूर्व में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कब्जे में थी. हालांकि मौके पर भूमि पर किसी तरह का निर्माण नहीं पाया गया. प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान भूमि को अपने कब्जे में लेते हुए वहां नगर निगम की संपत्ति संबंधी बोर्ड लगाए गए और तार फेंसिंग कराई गई.

Photo Credit: ETV Bharat
नगला पटवारी में चला नगर निगम का अभियान: तार फेंसिंग कराकर बोर्ड लगाए गए. (Photo Credit: ETV Bharat)

जनहित की परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल होगी जमीन: कार्रवाई के दौरान नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा स्वयं मौके पर मौजूद रहे. उन्होंने पुलिस, प्रशासन, राजस्व और नगर निगम की टीम का उत्साहवर्धन किया और अधिकारियों को कार्रवाई को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में कब्जे में ली गई इस बेशकीमती भूमि का उपयोग शहर और जनहित में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किया जाएगा. भूमि की उपयोगिता को देखते हुए यहां पुलिस थाने की स्थापना, बच्चों के लिए विद्यालय, इंटर कॉलेज, अस्पताल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट विकसित किए जाने की संभावनाएं हैं.

प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सीमांकन पूरा: उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से भूमि की उपयोगिता और शहर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में उपयुक्त परियोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा. करीब 3.863 हेक्टेयर भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 500 करोड़ रुपये आंकी गई है. ऐसे में जमीन को सुरक्षित करना नगर निगम के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. संयुक्त कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी कोल गजेंद्र पाल सिंह, सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव, एसीएम-2 परितोष मिश्रा, सीओ सर्वम सिंह, संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता समेत प्रवर्तन दल, पुलिस बल और निर्माण विभाग की टीम मौजूद रही. प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में भूमि की पैमाइश, सीमांकन और तार फेंसिंग की कार्रवाई पूरी की गई. नगर निगम की ओर से अब इस भूमि को सुरक्षित रखने के साथ इसके बेहतर उपयोग की योजना तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

यह भी पढ़ें- अफजाल अंसारी की पत्नी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से निस्तारित, डालीबाग का बंगला हुआ रिलीज

TAGGED:

PREM PRAKASH MEENA
ALIGARH MUNICIPAL COMMISSIONER
AMU LAND POSSESSION ALIGARH
NAGLA PATWARI LAND ACTION ALIGARH
ALIGARH NAGAR NIGAM LAND DRIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.