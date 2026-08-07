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अलीगढ़ नगर निगम की सख्त कार्रवाई, सफाई में लापरवाही बरतने वाली 2 एजेंसियों पर 35 लाख का जुर्माना

अलीगढ़ नगर निगम ने सफाई में लापरवाही पर दो निजी एजेंसियों अर्बन एनवायरोटेक और सुखमा संस पर 35 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है.

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लापरवाही पर ब्लैकलिस्ट होंगी कंपनियां. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 7:34 PM IST

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अलीगढ़: अलीगढ़ शहर की सफाई व्यवस्था में लगातार मिल रही शिकायतों और निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर खामियों पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो निजी सफाई एजेंसियों पर कुल 35 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शहर की सफाई व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

नगर निगम के अनुसार, सफाई व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नगर आयुक्त ने निरीक्षण और प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की. इसमें पाया गया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा- शहर की सफाई व्यवस्था से नहीं होगा कोई समझौता (Video Credit: ETV Bharat)

अर्बन एनवायरोटेक पर लगा 30 लाख का जुर्माना: इसी आधार पर अर्बन एनवायरोटेक सर्विसेज प्रा. लि. पर 30 लाख रुपये तथा सुखमा संस प्रा. लि. पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. नगर निगम की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, अर्बन एनवायरोटेक सर्विसेज प्रा. लि. पर सबसे बड़ा 15 लाख रुपये का जुर्माना ओजोन सिटी ट्रांसफर स्टेशन कई दिनों तक बंद रहने, वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न कराने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग व्यवस्था बाधित होने के कारण लगाया गया. इससे शहर में कूड़ा उठान और सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई. इसके अलावा वार्ड संख्या 65 में नाले पर अनुबंध के अनुसार सीसीटीवी कैमरे स्थापित नहीं करने और विभागीय निर्देशों की अनदेखी करने पर कंपनी पर 10 लाख रुपये का अतिरिक्त दंड लगाया गया.

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अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर गिरी गाज. (Photo Credit: ETV Bharat)

सुखमा संस एजेंसी पर भी गिरी गाज: डस्टबिनों से नियमित कूड़ा नहीं उठाने तथा उनमें ब्लैक पॉलीथिन नहीं लगाने से गंदगी फैलने के मामले में 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. दूसरी ओर, सुखमा संस प्रा. लि. के जिम्मे आने वाले दो जोनों की सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली. कठपुला से रेलवे स्टेशन मार्ग तक निरीक्षण के दौरान व्यापक गंदगी और सफाई व्यवस्था में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर कंपनी पर 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया.

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अर्बन एनवायरोटेक पर 30 लाख और सुखमा संस पर 5 लाख का दंड. (Photo Credit: ETV Bharat)

अनुबंध निरस्त करने की चेतावनी: नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन अथवा अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा सामने आती है तो संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध अनुबंध निरस्त करने सहित और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम का उद्देश्य शहरवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराना है, जिसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है.

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