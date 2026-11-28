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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन; असम सरकार के खिलाफ क्यों बोला हल्ला

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: असम में कथित तौर पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर चलाए जा रहे बुलडोजर और बेदखली अभियान के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के छात्र-छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राओं ने छात्रसंघ के बैनर तले विरोध मार्च निकाला और असम सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बेदखली अभियान पर रोक लगाने और प्रभावित परिवारों को उनके घर वापस दिलाने की मांग की. छात्रों ने आरोप लगाया कि असम सरकार की कार्रवाई में एक विशेष समुदाय को चुनकर निशाना बनाया जा रहा है. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने असम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए.

असम सरकार के खिलाफ हल्ला बोल. (Video Credit: ETV Bharat) प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि असम में बेदखली अभियान के कारण हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं. इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं. घर उजड़ने के बाद कई परिवारों को सड़क और फुटपाथ पर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है. छात्रसंघ अध्यक्ष नईम अशरफ ने कहा कि असम में बुलडोजर और बेदखली अभियान के खिलाफ छात्रसंघ की ओर से विरोध मार्च निकाला गया है. इसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि असम सरकार सिलेक्टिव अप्रोच अपनाकर एक विशेष समुदाय के घरों को निशाना बना रही है. लोगों को बेघर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि देश के निर्माण और विकास में सभी समुदायों के लोगों ने योगदान दिया है. ऐसे में प्रत्येक नागरिक के सम्मान और समानता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए. नईम अशरफ ने असम के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा.