अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन; असम सरकार के खिलाफ क्यों बोला हल्ला
छात्रों ने आरोप लगाया कि असम सरकार की कार्रवाई में एक विशेष समुदाय को चुनकर निशाना बनाया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 11:14 AM IST
अलीगढ़: असम में कथित तौर पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर चलाए जा रहे बुलडोजर और बेदखली अभियान के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के छात्र-छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राओं ने छात्रसंघ के बैनर तले विरोध मार्च निकाला और असम सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बेदखली अभियान पर रोक लगाने और प्रभावित परिवारों को उनके घर वापस दिलाने की मांग की. छात्रों ने आरोप लगाया कि असम सरकार की कार्रवाई में एक विशेष समुदाय को चुनकर निशाना बनाया जा रहा है. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने असम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए.
प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि असम में बेदखली अभियान के कारण हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं. इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं. घर उजड़ने के बाद कई परिवारों को सड़क और फुटपाथ पर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है.
छात्रसंघ अध्यक्ष नईम अशरफ ने कहा कि असम में बुलडोजर और बेदखली अभियान के खिलाफ छात्रसंघ की ओर से विरोध मार्च निकाला गया है. इसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि असम सरकार सिलेक्टिव अप्रोच अपनाकर एक विशेष समुदाय के घरों को निशाना बना रही है. लोगों को बेघर किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि देश के निर्माण और विकास में सभी समुदायों के लोगों ने योगदान दिया है. ऐसे में प्रत्येक नागरिक के सम्मान और समानता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए. नईम अशरफ ने असम के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा.
उन्होंने आरोप लगाया कि हेट स्पीच के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है. इससे देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और संविधान को नुकसान पहुंच सकता है. उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वाले लोगों पर लगाम लगनी चाहिए और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए.
छात्रसंघ उपाध्यक्ष नसरा नईम ने कहा कि असम में लोगों को महज 15 दिन का नोटिस देकर जमीन खाली करने के लिए कहा जा रहा है. उनके मुताबिक, करीब 1100 लोगों को नोटिस दिए गए हैं. वहीं, 500 परिवारों को भी जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए हैं.
छात्र नेता जीशान ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय को धर्म और भाषा के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है. सरकार किसी एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती. छात्र नेता मोहम्मद इंतखाब ने दावा किया कि वर्ष 2021 से 2026 के बीच असम में 33 बेदखली अभियान चलाए गए.
इनमें करीब 22 हजार परिवार विस्थापित हुए और 20 हजार संरचनाएं ध्वस्त की गईं. उन्होंने एसआईआर और एनआरसी के जरिए एक समुदाय को निशाना बनाए जाने का भी आरोप लगाया. प्रदर्शनकारी छात्रों ने मांग की कि असम सरकार बेदखली अभियान तत्काल रोके और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के साथ उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.
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