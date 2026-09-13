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भोजन की खराब क्वालिटी पर भड़के AMU के छात्र; वीसी आवास के बाहर देर रात दिया धरना

छात्रों की प्रमुख मांग है कि डाइनिंग फैसिलिटी में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और स्वाद में सुधार किया जाए.

भोजन की खराब क्वालिटी पर भड़के AMU के छात्र.
भोजन की खराब क्वालिटी पर भड़के AMU के छात्र. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 10:44 AM IST

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अलीगढ़: एएमयू के सर सैयद हॉल नॉर्थ में डाइनिंग फैसिलिटी में खाने की गुणवत्ता को लेकर शनिवार देर रात छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा. खराब भोजन, कम मात्रा और स्वाद को लेकर नाराज छात्र प्रदर्शन करते हुए कुलपति आवास के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए. छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से डाइनिंग व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की है.

छात्र अनस ने बताया कि इस संबंध में हॉस्टल के प्रोवोस्ट से भी शिकायत की गई थी. छात्रों और प्रशासन के बीच इस मुद्दे को लेकर करीब पांच बैठकें भी हो चुकी हैं. छात्रों का आरोप है कि हर बार उन्हें व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया गया, लेकिन धरातल पर स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया. इससे छात्रों में नाराजगी बढ़ी और आखिरकार उन्हें प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा.

वीसी आवास के बाहर देर रात दिया धरना. (Video Credit: ETV Bharat)

छात्रों की प्रमुख मांग है कि डाइनिंग फैसिलिटी में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और स्वाद में सुधार किया जाए. इसके साथ ही छात्रों ने डाइनिंग फैसिलिटी पर होने वाले खर्च का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है. छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में डाइनिंग के लिए प्रत्येक छात्र से करीब 1800 रुपए लिए जाते हैं. ऐसे में उन्हें यह जानकारी मिलनी चाहिए कि भोजन और डाइनिंग व्यवस्था पर राशि किस तरह खर्च की जा रही है.

अनस का आरोप है कि छात्रों की ओर से समस्या उठाए जाने पर उन्हें यह कहकर धमकाया गया कि हॉस्टल में नेतागिरी की जा रही है. छात्रों ने वार्डन मोहम्मद शेखू भाई पर भी धमकी देने का आरोप लगाया. हालांकि, इन आरोपों पर विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष सामने नहीं आया है.

छात्रों का कहना है कि जब तक भोजन की व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता और उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. देर रात तक छात्र कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठे रहे.

प्रदर्शन कर रहे छात्र अनस ने बताया कि पिछले करीब डेढ़ महीने से हॉस्टल की डाइनिंग फैसिलिटी में भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की जा रही है. छात्रों का आरोप है कि खाने की क्वालिटी के साथ-साथ उसकी मात्रा और स्वाद भी ठीक नहीं है. कई बार भोजन में खराब गंध आने की शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ.

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