अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने शुरू किए 48 ऑनलाइन कोर्स, ऐसे लीजिए एडमिशन
AMU ने SWAYAM पर लॉन्च किए नए कोर्स, फ्री में मिलेगा सर्टिफिकेट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 11:57 AM IST
अलीगढ़: उच्च शिक्षा को डिजिटल माध्यम से हर वर्ग तक पहुंचाने की दिशा में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) ने एक बड़ी पहल की है. विश्वविद्यालय ने जुलाई-दिसंबर 2026 सत्र के लिए भारत सरकार के SWAYAM मंच पर 48 मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं. इन कोर्सों के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और देशभर के छात्र इन्हें बिना किसी शुल्क के कर सकेंगे.
AMU की यह पहल डिजिटल भारत अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है. इसका मकसद बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों को शैक्षणिक लचीलापन देना और तकनीक आधारित शिक्षण को मजबूत करना है. राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में AMU पहले से ही ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है.
इस सत्र में शुरू किए गए 48 पाठ्यक्रमों में 19 नए और 29 पुनः संचालित कोर्स शामिल हैं. इन्हें AMU के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों ने तैयार किया है. पाठ्यक्रमों में व्यवसाय प्रबंधन, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, पर्यावरण अध्ययन, अर्थशास्त्र, शिक्षा, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, विधि, राजनीति विज्ञान, जनस्वास्थ्य, समाजशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, महिला अध्ययन और शारीरिक शिक्षा जैसे विषय शामिल हैं.
इसके साथ ही रणनीतिक प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, पाइथन से डेटा साइंस, आपदा जोखिम प्रबंधन, आणविक जीवविज्ञान, अंतरराष्ट्रीय संबंध, उद्यमिता, वित्तीय प्रबंधन और महिला उद्यमिता जैसे रोजगारोन्मुख और समकालीन विषय भी पढ़ाए जाएंगे. अधिकांश कोर्स 8 और 12 सप्ताह के हैं, ताकि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकें.
SWAYAM की सबसे बड़ी खासियत Academic Credit Transfer है. UGC के नियमों के अनुसार कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान अपने छात्रों को एक सेमेस्टर के 40% तक पाठ्यक्रम SWAYAM से पूरा कराने की अनुमति दे सकता है. इसका मतलब है कि छात्र पारंपरिक क्लास के साथ-साथ डिजिटल कोर्स करके भी डिग्री के क्रेडिट ले सकते हैं.
कुलपति प्रो. नईमा खातून ने कहा कि AMU का उद्देश्य आधुनिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को देश के हर शिक्षार्थी तक पहुंचाना है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र या पृष्ठभूमि से हो. उन्होंने देशभर के छात्रों और शिक्षकों से इन कोर्सों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की.
SWAYAM पाठ्यक्रमों के समन्वयक प्रो. एम. आसिम जफर ने बताया कि ये कोर्स मौजूदा शैक्षणिक और व्यावसायिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. उन्होंने छात्रों, शोधार्थियों और पेशेवरों से पंजीकरण कर अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का आह्वान किया. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी पाठ्यक्रमों में नामांकन निःशुल्क है. हालांकि प्रमाणपत्र या क्रेडिट लेने के लिए SWAYAM और विश्वविद्यालय की तय औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. अधिक जानकारी SWAYAM पोर्टल पर उपलब्ध है.
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