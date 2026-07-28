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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने शुरू किए 48 ऑनलाइन कोर्स, ऐसे लीजिए एडमिशन

MU के 48 SWAYAM कोर्स से देशभर के छात्र उठा सकेंगे लाभ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़: उच्च शिक्षा को डिजिटल माध्यम से हर वर्ग तक पहुंचाने की दिशा में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) ने एक बड़ी पहल की है. विश्वविद्यालय ने जुलाई-दिसंबर 2026 सत्र के लिए भारत सरकार के SWAYAM मंच पर 48 मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं. इन कोर्सों के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और देशभर के छात्र इन्हें बिना किसी शुल्क के कर सकेंगे.

AMU की यह पहल डिजिटल भारत अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है. इसका मकसद बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों को शैक्षणिक लचीलापन देना और तकनीक आधारित शिक्षण को मजबूत करना है. राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में AMU पहले से ही ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है.

इस सत्र में शुरू किए गए 48 पाठ्यक्रमों में 19 नए और 29 पुनः संचालित कोर्स शामिल हैं. इन्हें AMU के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों ने तैयार किया है. पाठ्यक्रमों में व्यवसाय प्रबंधन, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, पर्यावरण अध्ययन, अर्थशास्त्र, शिक्षा, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, विधि, राजनीति विज्ञान, जनस्वास्थ्य, समाजशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, महिला अध्ययन और शारीरिक शिक्षा जैसे विषय शामिल हैं.

इसके साथ ही रणनीतिक प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, पाइथन से डेटा साइंस, आपदा जोखिम प्रबंधन, आणविक जीवविज्ञान, अंतरराष्ट्रीय संबंध, उद्यमिता, वित्तीय प्रबंधन और महिला उद्यमिता जैसे रोजगारोन्मुख और समकालीन विषय भी पढ़ाए जाएंगे. अधिकांश कोर्स 8 और 12 सप्ताह के हैं, ताकि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकें.