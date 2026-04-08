AMU ने मोहसिना किदवई के निधन पर जताया शोक; कुलपति बोलीं- "विश्वविद्यालय से था भावनात्मक रिश्ता"
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जन्मी मोहसिना किदवई ने एएमयू के विमेंस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 7:06 PM IST
अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) ने बुधवार को मोहसिना किदवई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. विश्वविद्यालय ने विमेंस काॅलेज एएमूयू की छात्रा रहीं और देश की वरिष्ठ संसदीय नेता को श्रद्धांजलि देते हुए उनके लंबे और समर्पित सार्वजनिक जीवन को याद किया.
विश्वविद्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जन्मी मोहसिना किदवई ने एएमयू के विमेंस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और यहीं से अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की मजबूत नींव रखी. साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत पहचान बनाई और कई दशकों तक देश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और परिवहन जैसे अहम मंत्रालयों का जिम्मा संभाला. उनकी प्रशासनिक क्षमता और संवेदनशील दृष्टिकोण ने उन्हें एक प्रभावशाली और सम्मानित नेता के रूप में स्थापित किया.
एएमयू की कुलपति प्रो. नइमा खातून ने कहा कि मोहसिना किदवई एक ऐसी पथप्रदर्शक थीं, जिन्होंने अपने जीवन को सार्वजनिक सेवा, समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने कहा कि किदवई का विश्वविद्यालय से गहरा भावनात्मक रिश्ता था, जिसे उन्होंने जीवन भर संजोकर रखा.
उन्होंने कहा कि मोहसिना किदवई ने कई बार एएमयू परिसर का दौरा किया और विशेष रूप से विमेंस कॉलेज की छात्राओं से संवाद कर उन्हें आत्मविश्वास और नेतृत्व के गुण विकसित करने के लिए प्रेरित किया. वर्ष 2012 में सर सैयद दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने छात्रों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच अपनाने का संदेश दिया था.
उन्होंने यह भी कहा कि मोहसिना किदवई अपने छात्र जीवन को हमेशा स्नेहपूर्वक याद करती थीं और अपने व्यक्तित्व के निर्माण का श्रेय एएमयू को देती थीं. विश्वविद्यालय कोर्ट की सदस्य के रूप में उनका संस्थान से निरंतर जुड़ाव बना रहा.
सहकुलपति प्रो. मोहम्मद मोहसिन खान ने भी उनके निधन को राष्ट्रीय क्षति बताते हुए कहा कि उनका योगदान शासन और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा. विश्वविद्यालय समुदाय ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है. मोहसिना किदवई का जाना भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई लंबे समय तक संभव नहीं होगी.
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