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AMU ने मोहसिना किदवई के निधन पर जताया शोक; कुलपति बोलीं- "विश्वविद्यालय से था भावनात्मक रिश्ता"

अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) ने बुधवार को मोहसिना किदवई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. विश्वविद्यालय ने विमेंस काॅलेज एएमूयू की छात्रा रहीं और देश की वरिष्ठ संसदीय नेता को श्रद्धांजलि देते हुए उनके लंबे और समर्पित सार्वजनिक जीवन को याद किया.



विश्वविद्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जन्मी मोहसिना किदवई ने एएमयू के विमेंस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और यहीं से अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की मजबूत नींव रखी. साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत पहचान बनाई और कई दशकों तक देश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.



उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और परिवहन जैसे अहम मंत्रालयों का जिम्मा संभाला. उनकी प्रशासनिक क्षमता और संवेदनशील दृष्टिकोण ने उन्हें एक प्रभावशाली और सम्मानित नेता के रूप में स्थापित किया.





एएमयू की कुलपति प्रो. नइमा खातून ने कहा कि मोहसिना किदवई एक ऐसी पथप्रदर्शक थीं, जिन्होंने अपने जीवन को सार्वजनिक सेवा, समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने कहा कि किदवई का विश्वविद्यालय से गहरा भावनात्मक रिश्ता था, जिसे उन्होंने जीवन भर संजोकर रखा.

