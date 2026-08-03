अलीगढ़ में कर्ज का हिसाब चुकाने के बहाने बुलाकर कर दी हत्या, पुलिस ने चंद घंटों में किया गिरफ्तार
हरदुआगंज थाना क्षेत्र में रविवार सुबह मिला था युवक का शव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 7:45 AM IST
अलीगढ़ : हरदुआगंज थाना क्षेत्र में मिले अज्ञात शव की गुत्थी को पुलिस ने चंद घंटों में ही सुलझाने का दावा किया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है. बताया गया कि दो लाख रुपये के कर्ज और बढ़ते ब्याज के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया. आरोपी ने पैसे लौटाने के बहाने अपने घर बुलाकर लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया था.
प्रभारी निरीक्षक हरदुआगंज हरिभान सिंह राठौड़ के अनुसार रविवार सुबह करीब नौ बजे ग्राम हकीमगढ़ी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. शव की पहचान कराने के लिए प्रयास शुरू किए गए. बाद में शव की शिनाख्त ऊपरकोट, थाना कोतवाली नगर निवासी अब्दुल्ला पुत्र मोहम्मद के रूप में हुई.
परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर भुजपुरा स्थित डबल टाॅवर वाली गली निवासी साबिर पुत्र खलील को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की पूरी घटना स्वीकार कर ली. आरोपी ने बताया कि उसने करीब 16 महीने पहले अब्दुल्ला से दो लाख रुपये उधार लिए थे. समय पर रकम वापस न कर पाने के कारण ब्याज सहित यह रकम बढ़कर करीब 4 लाख 30 हजार रुपये हो गई थी. हालांकि वह 65 हजार रुपये पहले ही दे चुका था, लेकिन बाकी रकम को लेकर विवाद चल रहा था.
प्रभारी निरीक्षक हरदुआगंज हरिभान सिंह राठौड़ के मुताबिक आरोपी ने एक अगस्त को अब्दुल्ला को पैसे लौटाने का बहाना बनाकर अपने घर बुलाया. वहां पहले से बनाई गई योजना के तहत उसने लोहे की रॉड से अब्दुल्ला के सिर पर हमला कर दिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने शव को छिपाने के लिए अपने साले शाहरुख और अल्फेज को बुलाया. दोनों की अल्टो कार में शव रखकर हकीमगढ़ी पुलिया के पास खेत में फेंक दिया.