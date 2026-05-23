अलीगढ़ में खुले में मीट बिक्री पर नगर निगम सख्त; दो दर्जन से ज्यादा दुकानों को नोटिस, लाइसेंस निरस्तीकरण की दी चेतावनी
नगर आयुक्त ने कहा कि जनस्वास्थ्य और शहर की स्वच्छता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 5:53 PM IST
अलीगढ़ : नगर निगम ने शहर में खुले में मीट बिक्री और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर शनिवार को नगर निगम की संयुक्त टीम ने जीवनगढ़ क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दो दर्जन से अधिक मीट विक्रेताओं को नोटिस जारी किए. नगर निगम ने साफ कर दिया है कि अब खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर दुकानों को सीज करने के साथ लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे.
नगर निगम जनसंपर्क अधिकारी की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, शनिवार को स्वास्थ्य, प्रवर्तन और पशुधन विभाग की संयुक्त टीम ने पशु कल्याण अधिकारी डॉ. राजेश वर्मा के नेतृत्व में कई दुकानों का निरीक्षण किया. जांच के दौरान बड़ी संख्या में दुकानदार बिना ढके खुले में मीट बेचते पाए गए. कई स्थानों पर पशुओं के अवशेष सड़कों और नालियों में फेंके जाने की शिकायतें भी सही मिलीं, जिससे इलाके में गंदगी और दुर्गंध फैल रही थी.
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, बीते कई दिनों से स्थानीय पार्षदों और नागरिकों की ओर से शिकायतें मिल रही थीं कि शहर की तंग गलियों और घनी आबादी वाले इलाकों में खुले में मीट बिक्री की जा रही है. शिकायतों में यह भी कहा गया था कि मीट विक्रेता पशुओं के अवशेष खुले में फेंक देते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है.
नगर निगम के अधिकारियों ने दोदपुर, जीवनगढ़, शाहजमाल, ईदगाह, जमालपुर नाला रोड और मेडिकल रोड क्षेत्रों का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान कई दुकानों पर स्वच्छता मानकों का उल्लंघन सामने आया. इसके बाद नगर निगम ने पूरे शहर में खुले में मीट बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, जीनवगढ़ में दो दर्जन से ज्यादा दुकानों को नोटिस जारी की है.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि सभी मीट विक्रेताओं को मीट पूरी तरह ढककर रखना होगा और दुकान में साफ-सफाई बनाए रखना अनिवार्य होगा. साथ ही पशु अवशेषों का उचित निस्तारण करना भी जरूरी होगा.
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो दुकानदार नगर निगम के आदेशों की अवहेलना करेंगे, उनके खिलाफ नगर निगम अधिनियम की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर दुकान सीज करने और मीट बिक्री लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी.
नगर आयुक्त ने कहा कि जनस्वास्थ्य और शहर की स्वच्छता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. खुले में मीट बिक्री से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है और इससे शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होती है. उन्होंने कहा कि नगर निगम आगे भी लगातार अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा.
यह भी पढ़ें : मेरठ में 'ऑपरेशन क्लीन'; पुलिस ने भूमिया पुल पर अवैध मीट मंडी बंद कराई, 24 दुकानदारों पर FIR दर्ज