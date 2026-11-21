राष्ट्रीय स्तर पर चमका अलीगढ़ नगर निगम, पीएम स्वनिधि योजना में हासिल किया दूसरा स्था
पीएम स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं को ऋण उपलब्ध कराने में अलीगढ़ नगर निगम ने देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 6:15 PM IST
अलीगढ़: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं को ऋण उपलब्ध कराने के मामले में अलीगढ़ नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. देशभर के एक लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में अलीगढ़ नगर निगम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है.
इस उपलब्धि के साथ ही अलीगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कार्यक्षमता और प्रभावी क्रियान्वयन का परिचय दिया है. योजना के तहत नगर निगम अब तक 62,968 लाभार्थियों को 102.35 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करा चुका है.
दिल्ली में मिला स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026: भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हुए स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह में अलीगढ़ नगर निगम को यह सम्मान प्रदान किया गया. 20 नवंबर को नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, 15 जनपथ में हुए समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री और केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने पुरस्कार प्रदान किया. अलीगढ़ नगर निगम की ओर से उप नगर आयुक्त अमित कुमार सिंह और डूडा के परियोजना अधिकारी कौशल कुमार ने संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्राप्त किया. पीएम स्वनिधि योजना के तहत अलीगढ़ में पथ विक्रेताओं को तीन चरणों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है.
तीन चरणों में 102.35 करोड़ की मदद: नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, प्रथम चरण में 39,080 लाभार्थियों को 40.95 करोड़ रुपये का ऋण वितरित कराया गया. दूसरे चरण में 19,452 लाभार्थियों को 39.96 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिली. वहीं तीसरे चरण में 4,436 लाभार्थियों को 21.44 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया. इस तरह तीनों चरणों को मिलाकर कुल 62,968 लाभार्थियों तक 102.35 करोड़ रुपये की ऋण सहायता पहुंचाई गई.
छोटे कारोबारियों को मिली नई मजबूती: पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराकर उनके व्यवसाय को मजबूत बनाना है. योजना के माध्यम से छोटे दुकानदारों और पथ विक्रेताओं को कारोबार बढ़ाने, आर्थिक जरूरतें पूरी करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है. अलीगढ़ में योजना के बेहतर क्रियान्वयन से हजारों छोटे कारोबारियों को इसका लाभ मिला है. शनिवार को इस उपलब्धि पर महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने नगर निगम, डूडा के अधिकारियों-कर्मचारियों, पार्षदों और योजना से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी.
महापौर और नगर आयुक्त ने जताया गर्व: महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में अलीगढ़ नगर निगम का राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करना पूरे शहर के लिए गर्व की बात है. यह उपलब्धि पथ विक्रेता भाइयों और बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि महापौर के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिली यह सफलता टीमवर्क, समर्पण और प्रभावी कार्यप्रणाली का परिणाम है. पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से हजारों पथ विक्रेताओं को आर्थिक सहायता देकर उनके कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर दिया गया है.
जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प: उन्होंने कहा कि नगर निगम आगे भी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेगा.
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