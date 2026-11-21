ETV Bharat / state

राष्ट्रीय स्तर पर चमका अलीगढ़ नगर निगम, पीएम स्वनिधि योजना में हासिल किया दूसरा स्था

तीन चरणों में बदली हजारों रेहड़ी-पटरी वालों की जिंदगी, महापौर और नगर आयुक्त ने दी बधाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं को ऋण उपलब्ध कराने के मामले में अलीगढ़ नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. देशभर के एक लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में अलीगढ़ नगर निगम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है.

इस उपलब्धि के साथ ही अलीगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कार्यक्षमता और प्रभावी क्रियान्वयन का परिचय दिया है. योजना के तहत नगर निगम अब तक 62,968 लाभार्थियों को 102.35 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करा चुका है.

छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम रंग लाई, जानिए अलीगढ़ की इस बड़ी उपलब्धि की कहानी. (Photo Credit: ETV Bharat) दिल्ली में मिला स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026: भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हुए स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह में अलीगढ़ नगर निगम को यह सम्मान प्रदान किया गया. 20 नवंबर को नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, 15 जनपथ में हुए समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री और केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने पुरस्कार प्रदान किया. अलीगढ़ नगर निगम की ओर से उप नगर आयुक्त अमित कुमार सिंह और डूडा के परियोजना अधिकारी कौशल कुमार ने संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्राप्त किया. पीएम स्वनिधि योजना के तहत अलीगढ़ में पथ विक्रेताओं को तीन चरणों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिया स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026. (Photo Credit: ETV Bharat) तीन चरणों में 102.35 करोड़ की मदद: नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, प्रथम चरण में 39,080 लाभार्थियों को 40.95 करोड़ रुपये का ऋण वितरित कराया गया. दूसरे चरण में 19,452 लाभार्थियों को 39.96 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिली. वहीं तीसरे चरण में 4,436 लाभार्थियों को 21.44 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया. इस तरह तीनों चरणों को मिलाकर कुल 62,968 लाभार्थियों तक 102.35 करोड़ रुपये की ऋण सहायता पहुंचाई गई.