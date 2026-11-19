अलीगढ़ नगर निगम में 37 लाख के बिल घोटाले में सात आउटसोर्सिंग कर्मचारी बर्खास्त
नगर निगम के सात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर उपभोक्ताओं से बिल जमा करने के नाम पर रुपये लेने और फर्जी रसीद थमाने का आरोप है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:02 AM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ नगर निगम अलीगढ़ में गृहकर और जलकर की वसूली के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. नगर निगम के सात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर उपभोक्ताओं से बिल जमा करने के नाम पर रुपये लेने और फर्जी रसीद थमाने का आरोप है.
जांच में 400 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं. इनमें उपभोक्ताओं से वसूली गई रकम नगर निगम के सरकारी खाते में जमा नहीं की गई. शुरुआती आकलन में करीब 37 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर सातों कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने के साथ ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. वहीं सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि पिछले कुछ समय से नगर निगम के संपत्ति कर विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं.
शिकायतों में आरोप था कि कर्मचारी उपभोक्ताओं से गृहकर और जलकर जमा करने के नाम पर रुपये ले रहे हैं. इसके बदले उन्हें फर्जी रसीद दे दी जाती थी. उपभोक्ताओं को बताया जाता था कि उनका बिल जमा हो गया है. जबकि वास्तविकता में रकम नगर निगम के राजकीय कोष में जमा ही नहीं होती थी. इससे उपभोक्ताओं को भी गलत जानकारी मिल रही थी और नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा था.
मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने इसकी विस्तृत जांच कराई. जांच के दौरान पीटीआई और एनआईसी की रसीदों, पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान विवरण, आईटी ऑफिसर की रिपोर्ट और आरोपित कर्मचारियों के बयानों का परीक्षण किया गया.
जांच में सामने आया कि कई उपभोक्ताओं से निर्धारित टैक्स से कम रकम लेकर भी भुगतान दिखाया गया. वहीं कुछ मामलों में एक ही बिल पर एक से अधिक बार निर्धारित टैक्स से कम भुगतान किया गया. आरोप है कि कर्मचारियों ने इस प्रक्रिया में अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल कर रकम अपने खातों में मंगाई.
प्राथमिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर नगर निगम प्रशासन ने सात कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. इनमें अमित कुमार, शुभम सक्सेना, आशीष शर्मा, पंकज कुमार, प्रशांत कुमार, सुमित सैनी और मनीष कुमार शामिल हैं.
ये कर्मचारी अलग-अलग समय पर कंप्यूटर ऑपरेटर. बिल टेकर और बिल वितरक के रूप में कार्यरत थे. नगर निगम की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में सभी के नाम शामिल हैं.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आरोपित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया है. साथ ही उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है. ताकि भविष्य में वे अलीगढ़ नगर निगम ही नहीं बल्कि किसी अन्य सरकारी संस्था में भी नौकरी हासिल नहीं कर सकें.
उन्होंने बताया कि करीब 37 लाख रुपये के गबन का प्रारंभिक अनुमान है. पुलिस की विस्तृत जांच में यह रकम और बढ़ सकती है. नगर निगम प्रशासन की ओर से संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने, राजस्व की वसूली करने और नियमानुसार विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है. अब पुलिस जांच में फर्जी रसीदों और भुगतान के पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है.