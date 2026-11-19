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अलीगढ़ नगर निगम में 37 लाख के बिल घोटाले में सात आउटसोर्सिंग कर्मचारी बर्खास्त

अलीगढ़ नगर निगम में 37 लाख के बिल घोटाले में सात आउटसोर्सिंग कर्मचारी बर्खास्त. ( ETV Bharat )

अलीगढ़: अलीगढ़ नगर निगम अलीगढ़ में गृहकर और जलकर की वसूली के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. नगर निगम के सात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर उपभोक्ताओं से बिल जमा करने के नाम पर रुपये लेने और फर्जी रसीद थमाने का आरोप है.

जांच में 400 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं. इनमें उपभोक्ताओं से वसूली गई रकम नगर निगम के सरकारी खाते में जमा नहीं की गई. शुरुआती आकलन में करीब 37 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर सातों कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने के साथ ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. वहीं सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि पिछले कुछ समय से नगर निगम के संपत्ति कर विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों में आरोप था कि कर्मचारी उपभोक्ताओं से गृहकर और जलकर जमा करने के नाम पर रुपये ले रहे हैं. इसके बदले उन्हें फर्जी रसीद दे दी जाती थी. उपभोक्ताओं को बताया जाता था कि उनका बिल जमा हो गया है. जबकि वास्तविकता में रकम नगर निगम के राजकीय कोष में जमा ही नहीं होती थी. इससे उपभोक्ताओं को भी गलत जानकारी मिल रही थी और नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने इसकी विस्तृत जांच कराई. जांच के दौरान पीटीआई और एनआईसी की रसीदों, पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान विवरण, आईटी ऑफिसर की रिपोर्ट और आरोपित कर्मचारियों के बयानों का परीक्षण किया गया.