अलीगढ़ में घटिया नाली निर्माण पर JE के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड

अलीगढ़ : अलीगढ़ नगर निगम ने वार्ड 72 भुजपुरा में खराब नाली निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. स्थानीय पार्षद की शिकायत के बाद नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने मौके पर पहुंचकर निर्माण की गुणवत्ता जांची. निरीक्षण में गड़बड़ियां सामने आने पर अवर अभियंता (JE) का वेतन रोक दिया गया और ठेकेदार जोगिंदर सिंह की फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया. करीब 12 लाख रुपये की लागत से कराए गए इस काम में निम्न स्तर की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल पाया गया, जिस पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है.



स्थानीय पार्षद हाफिज अब्बासी ने नगर आयुक्त से शिकायत की थी कि भुजपुरा क्षेत्र में पार्षद के घर से जीशान के घर तक बनाई गई नाली और लिंक सड़क में मिलावटी निर्माण सामग्री का उपयोग हुआ है. काम जल्दबाजी में और मानकों के खिलाफ हुआ है, जिसकी वजह से नाली निर्माण शुरू होते ही जगह-जगह टूट-फूट सामने आने लगी.

शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा मंगलवार को वार्ड 72 पहुंचे. निरीक्षण में उनके साथ मुख्य अभियंता वी.के. सिंह और अधिशासी अभियंता विजेंद्र पाल सिंह भी मौजूद थे. टीम ने मौके पर नाली की खुदाई कर सामग्री की जांच की. जांच में पाया गया कि ठेकेदार ने बिना बेस बनाए नाली डाल दी थी और घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल किया गया था.



निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मौके पर मौजूद अवर अभियंता पूनम को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने विभागीय कार्रवाई करते हुए अवर अभियंता का वेतन अगले आदेश तक रोकने और प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने के आदेश दिए. साथ ही ठेकेदार जोगिंदर सिंह के खिलाफ जुर्माना लगाने और उनकी फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश भी जारी किया.



नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश ने कहा कि शहर में विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा. फील्ड में तैनात इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है कि वे हर निर्माण कार्य को मानकों के अनुरूप पूरा कराएं. वार्ड 72 में मिले दोयम दर्जे के निर्माण ने यह साफ कर दिया है कि ठेकेदार और निगरानी टीम दोनों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई. इसी वजह से सख्त कार्रवाई जरूरी थी. नगर निगम अब हर बड़े निर्माण कार्य की नियमित जांच करेगा ताकि ऐसी अनियमितताओं पर रोक लग सके.