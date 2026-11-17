अलीगढ़: नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग करने वाले डीलरों पर चला बुलडोजर, बोर्ड लगाकर संपत्ति कब्ज़े में ली गई
अलीगढ़ के देवसैनी वार्ड में नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग करने वाले डीलरों के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 5:30 PM IST
अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में नगर निगम की बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके वहां धड़ल्ले से प्लॉटिंग करना स्थानीय प्रॉपर्टी डीलरों को काफी भारी पड़ गया है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के सख्त निर्देशों के बाद नगर निगम की पूरी टीम ने बिना किसी देरी के मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश कराई.
जब राजस्व अभिलेखों की जांच की गई, तो नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जे की बात पूरी तरह सच साबित हुई. इसके बाद प्रशासनिक टीम ने बिना कोई वक्त गंवाए मौके पर बुलडोजर चलवाकर पूरा अवैध अतिक्रमण जमींदोज करा दिया और उस भूमि पर नगर निगम की संपत्ति का आधिकारिक बोर्ड भी लगवा दिया.
जनसुनवाई में खुला अवैध कब्जे का राज: यह पूरा सनसनीखेज मामला नगर निगम के वार्ड संख्या 24 देवसैनी इलाके का है, जहां गाटा संख्या 309 में स्थित ऊसर जेडी की बेशकीमती भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग किए जाने की बात सामने आई थी. बताया जाता है कि इस विशाल जमीन का कुल क्षेत्रफल लगभग 252 हेक्टेयर है, जिस पर स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर पीताम्बर और सर्वेश देवी द्वारा अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग के जरिए प्लॉट बेचने की पूरी तैयारी चल रही थी. इस अवैध गतिविधि की भनक लगते ही कुछ जागरूक स्थानीय लोगों ने गत दिनों नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा से जनसुनवाई के दौरान मुलाकात कर इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ताओं ने अधिकारियों को बताया था कि किस तरह शातिर लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाकर उसे आम जनता को बेचने की साजिश रच रहे हैं.
टीम ने की पैमाइश, बुलडोजर से हुई कार्रवाई: शिकायत को बेहद गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त ने तत्काल सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव के नेतृत्व में संपत्ति विभाग और प्रवर्तन टीम को फौरन मौके पर रवाना होने के निर्देश दिए. टीम को मौके पर पहुंचकर जमीन की सटीक पैमाइश करने और राजस्व अभिलेखों के आधार पर वास्तविक स्थिति का तुरंत सत्यापन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. नगर आयुक्त के इन सख्त आदेशों का पालन करते हुए मंगलवार को सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव राजस्व निरीक्षक चोब सिंह और राम प्रकाश सिंह के साथ दल-बल के साथ मौके पर पहुंच गईं. उनके साथ नगर निगम के संपत्ति विभाग और प्रवर्तन टीम के तमाम अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और पैमाइश के दौरान अवैध कब्जे की पुष्टि होते ही बुलडोजर से सारा अतिक्रमण ध्वस्त करा दिया.
जनता से की जमीन खरीदने से पहले सतर्क रहने की अपील: कार्रवाई के तुरंत बाद नगर निगम की ओर से संबंधित विवादित भूमि पर अपनी संपत्ति का बड़ा बोर्ड भी स्थापित करवा दिया गया ताकि भविष्य में कोई दोबारा कब्जे की हिम्मत न जुटा सके. इस दौरान नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि नगर निगम की संपत्तियां जनता की सार्वजनिक संपत्ति हैं और इन पर किसी भी स्थिति में अवैध कब्जा या प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने संपत्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शहर की सभी सरकारी जमीनों की नियमित निगरानी रखें और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखें. साथ ही उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी विवादित या सरकारी जमीन का भूखंड खरीदने से पहले उसके स्वामित्व और दस्तावेजों की पूरी तरह जांच-परख जरूर कर लें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नगर निगम प्रशासन को दें.
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