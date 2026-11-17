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अलीगढ़: नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग करने वाले डीलरों पर चला बुलडोजर, बोर्ड लगाकर संपत्ति कब्ज़े में ली गई

वार्ड संख्या 24 देवसैनी में गाटा संख्या 309 की बेशकीमती भूमि पर था कब्जा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में नगर निगम की बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके वहां धड़ल्ले से प्लॉटिंग करना स्थानीय प्रॉपर्टी डीलरों को काफी भारी पड़ गया है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के सख्त निर्देशों के बाद नगर निगम की पूरी टीम ने बिना किसी देरी के मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश कराई.

जब राजस्व अभिलेखों की जांच की गई, तो नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जे की बात पूरी तरह सच साबित हुई. इसके बाद प्रशासनिक टीम ने बिना कोई वक्त गंवाए मौके पर बुलडोजर चलवाकर पूरा अवैध अतिक्रमण जमींदोज करा दिया और उस भूमि पर नगर निगम की संपत्ति का आधिकारिक बोर्ड भी लगवा दिया.

जनसुनवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने की थी लिखित शिकायत. (Video Credit: ETV Bharat) जनसुनवाई में खुला अवैध कब्जे का राज: यह पूरा सनसनीखेज मामला नगर निगम के वार्ड संख्या 24 देवसैनी इलाके का है, जहां गाटा संख्या 309 में स्थित ऊसर जेडी की बेशकीमती भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग किए जाने की बात सामने आई थी. बताया जाता है कि इस विशाल जमीन का कुल क्षेत्रफल लगभग 252 हेक्टेयर है, जिस पर स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर पीताम्बर और सर्वेश देवी द्वारा अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग के जरिए प्लॉट बेचने की पूरी तैयारी चल रही थी. इस अवैध गतिविधि की भनक लगते ही कुछ जागरूक स्थानीय लोगों ने गत दिनों नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा से जनसुनवाई के दौरान मुलाकात कर इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ताओं ने अधिकारियों को बताया था कि किस तरह शातिर लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाकर उसे आम जनता को बेचने की साजिश रच रहे हैं.