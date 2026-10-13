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खुले में मीट की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी! 400 दुकानदारों को नोटिस!

400 दुकानदारों को नोटिस ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: नवरात्र, दशहरा और दीपावली के मद्देनजर अलीगढ़ नगर निगम ने खुले में मीट की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. शहर में स्वच्छता और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नगर निगम 400 से अधिक छोटे-बड़े मीट विक्रेताओं को चेतावनी नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लाइसेंस निरस्त करने से लेकर सामान जब्त करने तक की कार्रवाई की जाएगी. अभियान को प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम ने चारों जोन में 10 टीमें गठित की हैं.

त्योहारों पर अलीगढ़ नगर निगम सख्त (Photo Credit: ETV Bharat) नगर निगम सख्त: नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने अधिकारियों को अभियान चलाकर खुले में मीट की बिक्री रोकने और पशु अवशेषों का उचित निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं. मंगलवार को आयोजित संभव जनसुनवाई में जीवनगढ़, शाहजमल, जमालपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों ने खुले में मीट की बिक्री से होने वाली परेशानियों और नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की शिकायत की थी. नगर आयुक्त ने शिकायतों का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.

नगर निगम ने चारों जोन में 10 टीमें गठित की (Photo Credit: ETV Bharat) स्वच्छता और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा नगर निगम की प्राथमिकता है. सभी मीट विक्रेताओं को नियमों का पालन करना होगा. पूर्व में भी दुकानदारों को नोटिस दिए जा चुके हैं. इसके बावजूद सुधार नहीं होने पर अब अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किए जा रहे हैं. नोटिस के बाद भी नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इसमें लाइसेंस निरस्त करने और सामान जब्त करने की कार्रवाई भी शामिल है.- प्रेम प्रकाश मीणा, नगर आयुक्त शिकायत के लिए जारी किया नंबर: नगर निगम ने नागरिकों से भी अभियान में सहयोग करने की अपील की है. यदि किसी क्षेत्र में खुले में मीट की बिक्री होती दिखाई दे या पशु अवशेष सार्वजनिक स्थानों पर फेंके जाएं तो इसकी सूचना नगर निगम के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के नंबर 1533 पर दी जा सकती है. नगर निगम के अनुसार, शिकायत मिलने पर संबंधित क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. त्योहारों के दौरान शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए अभियान के तहत नियमित निगरानी की जाएगी.

पशु अवशेषों का उचित निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश (Photo Credit: ETV Bharat)