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अलीगढ़ नगर निगम का एक्शन; नगर आयुक्त ने धर्मशाला से अवैध कब्जा हटवाया, वसूली करने वाले आरोपी पर मुकदमा दर्ज

अलीगढ़ : सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अलीगढ़ नगर निगम ने वार्ड संख्या-8 स्थित सराय लवारिया मलिन बस्ती के डॉ. अंबेडकर सामुदायिक भवन, धर्मशाला को कब्जा मुक्त करा लिया है. यह कार्रवाई नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में की गई. मलिन बस्ती की महिलाओं ने सोमवार को जनसुनवाई के दौरान सार्वजनिक धर्मशाला पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी. आरोपी शादी-विवाह और अन्य पारिवारिक आयोजनों के नाम पर 11 हजार से 15 हजार रुपये अवैध रूप से वसूली कर रहा था.

लोगों की शिकायतें सुनते नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा. (Photo Credit : ETV Bharat)

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा खुद दोपहर में मौके पर पहुंचे. निरीक्षण के दौरान धर्मशाला पर ताला लगा मिला और अंदर निजी सामान रखा था. स्थानीय लोगों ने बताया कि धर्मशाला पर ललितकांत नामक व्यक्ति का कब्जा है और लंबे समय से अवैध वसूली कर रहा है. नगर आयुक्त ने ताला तुड़वाने के निर्देश दिए. धर्मशाला के अंदर एक मोटरसाइकिल, एक मोपेड, दो साइकिलें और बड़ी मात्रा में सूखी लकड़ी पाई गई. इसके बाद नगर निगम की टीम और पुलिस बल बुलाकर पूरा सामान जब्त कराया गया और धर्मशाला को पूरी तरह कब्जा मुक्त कराया गया.