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अलीगढ़: बीजेपी सांसद सतीश गौतम को कोर्ट से राहत, शैक्षिक योग्यता विवाद में 20 अगस्त तक का मिला समय

अलीगढ़: 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारी छिपाने के आरोपों से संबंधित मामले में सोमवार को अलीगढ़ की एमपी-एमएलए कोर्ट में भाजपा सांसद सतीश गौतम के प्रकरण की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सांसद सतीश गौतम की ओर से अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए और वकालतनामा दाखिल किया. इसके साथ ही सांसद की ओर से विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए न्यायालय से समय मांगा गया. मामले की सुनवाई के दौरान सांसद पक्ष ने अदालत से कहा कि आरोपों पर अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के लिए उन्हें कुछ और समय दिया जाए.

अलीगढ़ लोकसभा चुनाव से जुड़ा विवाद: इस पर न्यायालय ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 20 अगस्त 2026 तक का समय प्रदान कर दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त 2026 को होगी. इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने इससे पहले सांसद सतीश गौतम को नोटिस जारी करते हुए 27 जुलाई 2026 तक अपना पक्ष और आपत्ति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. हालांकि 27 जुलाई को किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी थी, जिसके बाद अदालत ने अगली तारीख 3 अगस्त 2026 निर्धारित की थी.

तथ्य छिपाने के आरोपों पर दर्ज हुआ था परिवाद: सोमवार को तय तिथि पर मामले की सुनवाई संपन्न हुई. यह मामला 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि भाजपा सांसद सतीश गौतम ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपनी शैक्षिक योग्यता से संबंधित जानकारी का पूर्ण विवरण नहीं दिया और तथ्यों को छिपाया. इसी आरोप को आधार बनाकर अलीगढ़ लोकसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी पंडित केशव देव गौतम ने 21 मार्च 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट, अलीगढ़ में परिवाद दाखिल कराया था.