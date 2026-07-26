ETV Bharat / state

अलीगढ़-मुरादाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर; 10 गांवों की जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक, अधिग्रहण तक नामांतरण नहीं

प्रतीकात्मक फोटो. ( Photo Credit; ETV Bharat )