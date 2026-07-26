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अलीगढ़-मुरादाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर; 10 गांवों की जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक, अधिग्रहण तक नामांतरण नहीं

कॉरिडोर लगभग 136 किलोमीटर लंबा, निर्माण से अलीगढ़ और मुरादाबाद के बीच यात्रा अधिक तेज-सुरक्षित होगी.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 4:52 PM IST

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अलीगढ़: अलीगढ़ से मुरादाबाद के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर परियोजना को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से जारी अधिसूचना के बाद परियोजना की जद में आने वाले अलीगढ़ के 10 गांवों की भूमि पर खरीद-फरोख्त, नामांतरण, बंटवारा और अन्य राजस्व संबंधी बदलावों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. यह प्रतिबंध भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा.

ऐसा रहेगा रूट.
ऐसा रहेगा रूट. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रस्तावित हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर लगभग 136 किलोमीटर लंबा होगा. इसके निर्माण से अलीगढ़ और मुरादाबाद के बीच यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और सुगम होने की उम्मीद है. साथ ही क्षेत्र में व्यापार, उद्योग और परिवहन गतिविधियों को भी नई गति मिलने की संभावना है.

NHAI की ओर से जारी थ्री-ए (3A) अधिसूचना के अनुसार गभाना तहसील में सुमेरा दरियापुर, औरैहा, तेजपुर, पिलौना और फरीदपुर तथा कोल तहसील में भागनपुर, पला माजरा कस्थली बैस, जवा सिकंदरपुर, बीरपुर छबीलगढ़ी और कस्थली वैश्य गांव इस परियोजना से प्रभावित होंगे. इन गांवों की भूमि पर अब किसी भी प्रकार का रजिस्ट्री, नामांतरण, बंटवारा या अन्य राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा.

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित राजस्व अधिकारियों को अधिसूचना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न कराई जाएगी. प्रभावित किसानों को सरकार की मुआवजा नीति के तहत उचित मुआवजा दिया जाएगा. इसके लिए भूमि का सर्वेक्षण, अभिलेखों का सत्यापन और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएंगी.

एनएचएआई के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि परियोजना के लिए थ्री-ए अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके बाद अधिग्रहण प्रक्रिया को नियमानुसार आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि कॉरिडोर निर्माण का कार्य समयबद्ध तरीके से शुरू कराया जा सके.

बता दें कि मौजूदा एनएच-509 के जरिए लगने वाले 3 से 4 घंटे के मुकाबले सफर घटकर मात्र 1.5 से 2 घंटे का रह जाएगा. चार-छह लेन वाले इस आधुनिक हाईवे पर वाहन 100 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकेंगे. यह कॉरिडोर अलीगढ़, संभल (गुन्नौर आदि) और मुरादाबाद के कई गांवों से होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को भी जोड़ेगा, जिससे बिलारी, चंदौसी और कुंदरकी क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

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