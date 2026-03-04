हैप्पी होली बोलकर स्क्रैप कारोबारी के घर घुसे बदमाश, दंपति को बंधक बनाकर लाखों की लूट
बदमाशों ने अलमारी के ताले तोड़, सोने-चांदी के जेवरात समेत लाखों रुपये की नकदी लूट कर फरार हो गए.
Published : March 4, 2026 at 8:38 PM IST
अलीगढ़: देहलीगेट थाना क्षेत्र के घुड़ियाबाग में होली के दिन बदमाशों ने स्क्रैप कारोबारी के घर से दिनदहाड़े लाखों के गहने व नकदी लूट कर फरार हो गए. सुचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब चार-पांच युवक होली के रंग में रंगे हुए विनोद कुमार के घर पहुंचे. दरवाजा उनकी पत्नी सुमन ने खोला. बदमाशों ने मुस्कुराते हुए होली की शुभकामनाएं दीं. सुमन ने जब उन्हें पहचानने से इनकार किया और पूछा कि वे कौन हैं, तभी बदमाशों ने अचानक चाकू और तमंचा निकाल लिया और धक्का देकर घर में घुस गए. बदमाशों ने विनोद कुमार और उनकी पत्नी को धमकाते हुए एक कमरे में बंद कर दिया और अलमारियों के ताले तोड़ सोने-चांदी के जेवरात समेत लाखों रुपये की नकदी लूट कर फरार हो गए.
घटना के बाद विनोद कुमार की इंजीनियर बेटी ने किसी तरह घर में मौजूद मोबाइल से अपने भाई भाजपा नेता सुबोध स्वीटी और अन्य परिजनों को फोन कर लूट की जानकारी दी. सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय पुलिस के साथ डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें चार से पांच संदिग्ध युवक आते-जाते दिखाई दिए.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना से पहले संदिग्ध युवक काफी देर तक इलाके में टहलते और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखते देखे गए थे. इससे अंदेशा है कि वारदात पूरी प्लानिंग के साथ की गई है. दिनदहाड़े हुई इस डकैती ने होली के मौके पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर मयंक पाठक ने बताया कि 4 मार्च 2026 को चौकी घुड़ियाबाग क्षेत्र से लूट की सूचना प्राप्त हुई थी. तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि चार व्यक्ति होली मिलने के बहाने घर में घुसे और आभूषण व नकदी लूटकर फरार हो गए.
उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमें गठित की गई है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया जाएगा.
