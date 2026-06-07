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अलीगढ़ में बाइकसवार नकाबपोश बदमाशों ने महिला को मारी गोली, CCTV में कैद हो गई वारदात

थाना रोरावर क्षेत्र में शनिवार को हुई वारदात. महिला की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.

अलीगढ़ में महिला को गोली मारी.
अलीगढ़ में महिला को गोली मारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 9:01 AM IST

2 Min Read
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अलीगढ़ : थाना रोरावर क्षेत्र में शनिवार को बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी. महिला घर से किसी फैक्ट्री में काम करने जा रही थी. इस सनसनीखेज गोलीकांड की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि चिकित्सकों के अनुसार महिला की हालत खतरे से बाहर है. प्रथमदृष्टया मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है.

बताया जा रहा कि थाना रोरावर क्षेत्र के निवरी मोड़ के पास रहने वाली रानी शनिवार अपने घर से फैक्ट्री में काम करने जा रही थी. इसी दौरान निवरी मोड़ के पास बाइकसवार दो नकाबपोश युवक उसके पास पहुंचे और फायरिंग कर दी. गोली लगते ही रानी सड़क पर गिर गई और हमलावर भगा निकले. गोली कांड की की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल रानी को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया.

पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह के अनुसार रानी ने बताया है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से उसका विवाद है. इसी मामले को लेकर उस पर हमला कराया गया है. पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज कब्जे में ले लिए हैं. सीसीटीवी फुटेज में बाइकसवार दो संदिग्ध हमलावर दिखाई दे रहे हैं. जिनकी पहचान करने का प्रयास किए जा रहे हैं. घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. प्रथमदृष्टया मामला रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. हालांकि अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है. जल्ही ही हमलावरों की गिरफ्तारी की जाएगी.





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