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खंडहर में हाथ-पैर बंधा और सिंदूर से लिपटा मिला युवक, तांत्रिक क्रिया की आशंका

अलीगढ़ अकराबाद थाना क्षेत्र के पिलखना कस्बे के खंडहरनुमा मकान में मिलीं कई संदिग्ध चीजें.

अलीगढ़ में तंत्र मंत्र की आशंका.
अलीगढ़ में तंत्र मंत्र की आशंका. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 2:58 PM IST

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अलीगढ़ : अकराबाद थाना क्षेत्र के पिलखना कस्बे में रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब 20 वर्षीय एक युवक खंडहरनुमा मकान में बेहोशी की हालत में मिला. युवक के हाथ-पैर बंधे हुए थे, उसके शरीर व कपड़ों पर सिंदूर लगा हुआ था और मौके पर नारियल, नींबू, कलावा और जमीन में धंसा हुआ चाकू समेत कई संदिग्ध वस्तुएं पड़ी थीं. इन्हें देखकर ग्रामीण तांत्रिक क्रिया और नरबलि की कोशिश की आशंका जता रहे हैं. हालांकि पुलिस जांच और युवक के होश में आने के बाद ही कुछ बताने की बात कह रही है.

बताया जा रहा कि लाला बाला मोहल्ला, पिलखना निवासी शिवकुमार (20) पुत्र पप्पू जाटव शनिवार देर शाम से लापता था. परिजनों के अनुसार वह रात करीब तीन बजे घर से शौच के लिए निकला था. इसके बाद वापस नहीं लौटा. रविवार सुबह कस्बे के कुछ लोगों से एक खाली और खंडहरनुमा मकान में शिवकुमार के पड़े होने की सूचना मिली.

यह जानकारी होते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. जहां शिवाकुमार बेहोशी की हालत में मिला. उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे और शरीर पर सिंदूर लगा हुआ था. यह देख सभी लोग दंग रह गए और तांत्रिक क्रियाओं की आशंका जताने लगे. इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस टीम को प्राथमिक जांच में रस्सी के टुकड़े, कलावा लिपटा नारियल, सिंदूर में सने नींबू, सब्जी काटने वाला चाकू और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई.


प्रभारी निरीक्षक अकराबाद प्रबल प्रताप ने बताया कि घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया. वहां से आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए हैं. युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल युवक कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है. युवक के पिता का कहना है कि उसकी किसी से रंजिश नहीं है. हालांकि उसे मारने की कोशिश की बात कही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. युवक के होश में आने पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी.

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