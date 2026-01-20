ETV Bharat / state

अलीगढ़ के मदरसे की मान्यता निलंबित, पिछले एक हफ्ते में बोर्ड ने पांच मदरसों पर लिया एक्शन

अलीगढ़ के मदरसे की मान्यता निलंबित ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने मान्यता संबंधी कार्रवाई तेज करते हुए पिछले एक सप्ताह में अलग-अलग जिलों में पांच मदरसों की मान्यता रद्द/निलंबित की है. इसी क्रम में परिषद ने अलीगढ़ स्थित मदरसा लुत्फिया अरबिया, तुर्कमान गेट की मान्यता भी निलंबित कर दी है. यह कार्रवाई रजिस्ट्रार/निरीक्षक, मदरसा शिक्षा परिषद के 19 जनवरी को दिए आदेश के तहत की गई. परिषद के अनुसार, जांच में यह तथ्य सामने आया कि मदरसा प्रबंधन ने वर्षों से शासकीय नियमों, विनियमों और अधिनियमों की खुलेआम अवहेलना की. बिना सक्षम अनुमति के मदरसे को अलग-अलग भवनों में स्थानांतरित कर संचालन किया जाता रहा, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है. मदरसा शिक्षा परिषद ने पत्र संख्या 2061, दिनांक 06.11.2025 के माध्यम से मदरसा प्रबंधक को नोटिस जारी किया था. इसके बाद प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों और अभिलेखों के विधिवत परीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि मदरसा लुत्फिया अरबिया, अलीगढ़ ने विभाग द्वारा समय–समय पर जारी शासकीय नियमों, विनियमों, अधिनियमों, शासनादेशों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है. इन परिस्थितियों को देखते हुए मदरसा मान्यता सेवा नियमावली–1987 (यथासंशोधित 1998) तथा उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा विनियमावली 2016 के भाग 1 की धारा 13(2) में निहित प्रावधानों के तहत मदरसा लुत्फिया अरबिया, अलीगढ़ की मान्यता निलंबित की गई है.