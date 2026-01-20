ETV Bharat / state

अलीगढ़ के मदरसे की मान्यता निलंबित, पिछले एक हफ्ते में बोर्ड ने पांच मदरसों पर लिया एक्शन

अलीगढ़ से पहले बनारस, बस्ती, लखनऊ स्थित मदरसों की मान्यता भी सस्पेंड की गई है.

अलीगढ़ के मदरसे की मान्यता निलंबित
अलीगढ़ के मदरसे की मान्यता निलंबित (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 8:06 AM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने मान्यता संबंधी कार्रवाई तेज करते हुए पिछले एक सप्ताह में अलग-अलग जिलों में पांच मदरसों की मान्यता रद्द/निलंबित की है. इसी क्रम में परिषद ने अलीगढ़ स्थित मदरसा लुत्फिया अरबिया, तुर्कमान गेट की मान्यता भी निलंबित कर दी है. यह कार्रवाई रजिस्ट्रार/निरीक्षक, मदरसा शिक्षा परिषद के 19 जनवरी को दिए आदेश के तहत की गई.

परिषद के अनुसार, जांच में यह तथ्य सामने आया कि मदरसा प्रबंधन ने वर्षों से शासकीय नियमों, विनियमों और अधिनियमों की खुलेआम अवहेलना की. बिना सक्षम अनुमति के मदरसे को अलग-अलग भवनों में स्थानांतरित कर संचालन किया जाता रहा, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है.

मदरसा शिक्षा परिषद ने पत्र संख्या 2061, दिनांक 06.11.2025 के माध्यम से मदरसा प्रबंधक को नोटिस जारी किया था. इसके बाद प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों और अभिलेखों के विधिवत परीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि मदरसा लुत्फिया अरबिया, अलीगढ़ ने विभाग द्वारा समय–समय पर जारी शासकीय नियमों, विनियमों, अधिनियमों, शासनादेशों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है.

इन परिस्थितियों को देखते हुए मदरसा मान्यता सेवा नियमावली–1987 (यथासंशोधित 1998) तथा उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा विनियमावली 2016 के भाग 1 की धारा 13(2) में निहित प्रावधानों के तहत मदरसा लुत्फिया अरबिया, अलीगढ़ की मान्यता निलंबित की गई है.

परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि रिट याचिका संख्या 9058/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2025 के अनुपालन में मदरसा प्रबंधक द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन दिनांक 22.09.2025 का निस्तारण कर दिया गया है. प्रदेश भर में अब तक कुल 20 मदरसों की मान्यता रद्द या निलंबित करने की कार्रवाई की जा चुकी है.

इधर, टीचर्स एसोसिएशन मदारीस अरबिया, उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी मौलाना दीवान साहब जमा ने परिषद की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में मदरसा शिक्षा परिषद ने एक भी नए मदरसे को मान्यता नहीं दी, जबकि इस अवधि में 20 मदरसों की मान्यता रद्द या निलंबित की गई है. अल्पसंख्यक समुदाय में छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ी है और बड़ी संख्या में मदरसों की मान्यता के लिए फाइलें बोर्ड में लंबित हैं, इसके बावजूद कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया.

मौलाना दीवान साहब ने कहा कि हालिया कार्रवाई से न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक भी मानसिक दबाव में हैं. यदि कहीं मदरसा प्रबंधन नियमों के पालन में लापरवाही कर रहा है तो सुधार के लिए नोटिस या वैकल्पिक कार्रवाई की जानी चाहिए. सीधे मान्यता रद्द करना उचित नहीं है. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से मुलाकात करेगा और मदरसा बोर्ड की कथित मनमानी पर रोक लगाने की मांग करेगा. बता दें कि हाल के 6-7 दिनों के अंदर ही परिषद ने 4 और मदरसों पर कार्रवाई की हैय

