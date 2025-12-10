ETV Bharat / state

अपहरण साजिश का खुलासा; ऑनलाइन गेम में हारे रुपयों के लिए पिता से मांगी थी 8 लाख की फिरौती

अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बी. कॉम द्वितीय वर्ष के छात्र ने दोस्त के साथ मिलकर खुद के अपहरण की फर्जी कहानी रच डाली. षड़यंत्र का मकसद ऑनलाइन गेम में हारे रुपये पिता से निकलवाना था. छात्र ने पिता से आठ लाख रुपये की फिरौती मांगी थी, लेकिन अलीगढ़ पुलिस ने षड़यंत्र का खुलासा आधे घंटे में करते हुए दोनों को पकड़ लिया और मामले का खुलासा कर दिया.





जानकारी देते पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार. (Video Credit : ETV Bharat)

पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार के अनुसार मामला मंगलवार का है. कृष्णा नगर बरौला बाईपास, थाना बन्ना देवी निवासी सत्यवीर सिंह ने सूचना दी थी कि उनके बेटे कृष्णा (20) का अपहरण हो गया है. बेटे के छोड़ने के एवज में आठ लाख रुपये की फिरौती का मैसेज भेजा गया है. इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चार टीमें गठित की गईं. घटनास्थल और मोबाइल फोन के लोकेशन के आधार पर जानकारी जुटाने के बाद लगभग आधे घंटे के भीतर कृष्णा और उसके दोस्त नवीन को खैर रोड पर गगन पब्लिक स्कूल की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से बरामद कर लिया गया.