अपहरण साजिश का खुलासा; ऑनलाइन गेम में हारे रुपयों के लिए पिता से मांगी थी 8 लाख की फिरौती

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बी. कॉम द्वितीय वर्ष के छात्र ने दोस्त के साथ मिलकर रची थी झूठी कहानी.

किडनैपिंग षड़यंत्र का खुलासा.
किडनैपिंग षड़यंत्र का खुलासा. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 8:57 AM IST

2 Min Read
अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बी. कॉम द्वितीय वर्ष के छात्र ने दोस्त के साथ मिलकर खुद के अपहरण की फर्जी कहानी रच डाली. षड़यंत्र का मकसद ऑनलाइन गेम में हारे रुपये पिता से निकलवाना था. छात्र ने पिता से आठ लाख रुपये की फिरौती मांगी थी, लेकिन अलीगढ़ पुलिस ने षड़यंत्र का खुलासा आधे घंटे में करते हुए दोनों को पकड़ लिया और मामले का खुलासा कर दिया.

जानकारी देते पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार. (Video Credit : ETV Bharat)

पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार के अनुसार मामला मंगलवार का है. कृष्णा नगर बरौला बाईपास, थाना बन्ना देवी निवासी सत्यवीर सिंह ने सूचना दी थी कि उनके बेटे कृष्णा (20) का अपहरण हो गया है. बेटे के छोड़ने के एवज में आठ लाख रुपये की फिरौती का मैसेज भेजा गया है. इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चार टीमें गठित की गईं. घटनास्थल और मोबाइल फोन के लोकेशन के आधार पर जानकारी जुटाने के बाद लगभग आधे घंटे के भीतर कृष्णा और उसके दोस्त नवीन को खैर रोड पर गगन पब्लिक स्कूल की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से बरामद कर लिया गया.



पूछताछ में कृष्णा ने बताया कि वह काफी समय से ऑनलाइन गेम में पैसे हार रहा था. पिता के पास सिंचाई विभाग से रिटायरमेंट में मिले रुपये देख कर उसने दोस्त नवीन के साथ मिलकर किडनैपिंग की झूठी योजना बनाई थी. दोनों फिरौती रुपये मिलने के बाद कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे थे. हालांकि परिजनों को अनुरोध पर दोनों को घर भेज दिया गया है.

ALIGARH CRIME
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
FALSE KIDNAPPING CASE
KIDNAPPING IN ALIGARH
KIDNAPPING CONSPIRACY EXPOSED

संपादक की पसंद

