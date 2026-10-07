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एएमयू छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर जेएनयू छात्रों का समर्थन, कहा-आवाज दबाने के लिए नहीं होने दिए जा रहे चुनाव

एएमयू छात्रों के धरना प्रदर्शन में पहुंचे जेएनयू के छात्र. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर चल रहे धरने को अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्रों का भी समर्थन मिल गया है. मंगलवार को जेएनयू से छह छात्रों का प्रतिनिधि दल एएमयू पहुंचा और धरना दे रहे छात्रों के साथ खड़ा हुआ.

जेएनयू छात्रों ने कहा कि एएमयू में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग पूरी तरह जायज है. विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह लोकतांत्रिक तरीके से छात्रसंघ चुनाव कराए, ताकि छात्र अपनी समस्याओं और मुद्दों को मजबूती से उठा सकें. जेएनयू के छात्रों ने कहा कि पिछले करीब आठ वर्षों से एएमयू में छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं. छात्रसंघ के अभाव में छात्रों की आवाज कमजोर हुई है. विश्वविद्यालय में हॉस्टल के खाने, इंफ्रास्ट्रक्चर, कक्षाओं और अन्य सुविधाओं से जुड़े मुद्दे सामने आते रहते हैं. ऐसे मामलों में छात्रों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने और उनके अधिकारों की आवाज उठाने के लिए छात्रसंघ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

एएमयू छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर जेएनयू छात्रों का समर्थन (Photo Credit : ETV Bharat)

जेएनयू छात्र दानिश ने कहा कि उनका पहला उद्देश्य एएमयू में छात्रसंघ की बहाली है. उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रों को निलंबित और रस्टिकेट किया जाता है. ऐसी परिस्थितियों में छात्रों के अधिकारों की रक्षा और उनकी आवाज को मजबूती देने के लिए विश्वविद्यालय में निर्वाचित यूनियन का होना जरूरी है. दानिश ने कहा कि देश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों में जहां छात्रसंघ चुनाव नहीं हो रहे हैं. वहां छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. AMU इंतजामिया नहीं चाहती कि विश्वविद्यालयों से ऐसी लीडरशिप सामने आए जो छात्रों के मुद्दों को मजबूती से उठाए और प्रशासन से सवाल कर सके.

एएमयू छात्रों के धरना प्रदर्शन में पहुंचे जेएनयू के छात्र. (Photo Credit : ETV Bharat)

एएमयू में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का धरना मंगलवार को 16वें दिन भी जारी रहा. छात्र यासिर फहद अनशन पर बैठे हैं. जेएनयू से आए छात्रों ने कहा कि अनशन के कारण छात्रों की तबीयत खराब हो रही है. यदि धरने पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी एएमयू की होगी.



19 छात्रों के खिलाफ एफआईआर का भी विरोध : जेएनयू छात्रों ने आंदोलन के दौरान 19 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का भी विरोध किया. उनका कहना था कि छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना आंदोलन को दबाने का प्रयास है. इससे यह संदेश जाता है कि प्रशासन छात्रों की आवाज से डर रहा है और उनके हौसले तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि मुकदमे दर्ज हों या छात्रों को जेल भेजा जाए, छात्रसंघ की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा.

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