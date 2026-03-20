ETV Bharat / state

अलीगढ़ में भाजपाई गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, वीडियो सामने आने के बाद 13 भेजे गए जेल

बन्ना थाना देवी क्षेत्र के सराय हकीम इलाके में हुई सनसनीखेज घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद एक्शन.

अलीगढ़ फायरिंग में गिरफ्तार.
अलीगढ़ फायरिंग में गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 10:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़ : बन्ना थाना देवी क्षेत्र के सराय हकीम इलाके में भाजपा के दो गुटों के बीच हुए विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो सामने आया है. करीब 23 सेकंड के वायरल वीडियो में खुलेआम 12 से 15 राउंड फायरिंग की गई. हालांकि घटना करीब एक हफ्ते पहले (12 मार्च) की बताई जा रही है. वीडियो सामने के बाद पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि बन्ना थाना देवी क्षेत्र के सराय हकीम में बीते 12 मार्च को दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. विवाद के दौरान दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग की गई. गोलीबारी में तीन लोग घायल हो गए थे. जिन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया था. इस मामले में थाना बन्ना देवी में तैनात दारोगा रोहित कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था.

पुलिस जांच में हर्षद हिंदू, यश गुप्ता, मयंक ठाकुर, योगेंद्र, योगी, प्रफुल्ल पंडित, नमन, काटू उर्फ गौरव और आयुष शर्मा समेत कई लोगों के नाम सामने आए. सभी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी. अब तक इस मामले में कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.आरोपियों के कब्जे से चार अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि भी खंगाली गई. हिस्ट्रीशीट वाले आरोपियों के खिलाफ अलग से मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

TAGGED:

ALIGARH CRIME
CLASHES BETWEEN TWO BJP FACTIONS
ALIGARH CLASHES BETWEEN BJP
FIRING IN ALIGARH
CLASHES BETWEEN BJP MEMBERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.