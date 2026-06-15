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असम विमान हादसे में शहीद वायुसेना सार्जेंट जितेंद्र शर्मा को अंतिम सलाम, टप्पल से सालपुर तक उमड़ा जनसैलाब

विमान हादसे में शहीद IAF सार्जेंट जितेंद्र शर्मा के घर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सैन्य सम्मान के साथ यमुना एक्सप्रेस-वे से निकला काफिला: वहां से सैन्य वाहन द्वारा पूरे सम्मान के साथ यमुना एक्सप्रेस-वे होते हुए टप्पल, जट्टारी और हजियापुर के रास्ते उनके गांव सालपुर के लिए पार्थिव शरीर रवाना किया गया. रास्ते भर लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर खड़े होकर अपने वीर सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. कई स्थानों पर ग्रामीणों और युवाओं ने पुष्पवर्षा कर और 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम्' तथा 'जितेंद्र शर्मा अमर रहे' के नारों के साथ शहीद को अंतिम सलाम किया. शहीद जितेंद्र शर्मा की माता राजेश्वरी देवी को जब अपने बेटे के सर्वोच्च बलिदान की सूचना मिली तो उनका कलेजा फट पड़ा.

असम से उनका पार्थिव शरीर वायुसेना के विशेष विमान द्वारा पहले हिंडन एयर फोर्स स्टेशन, गाजियाबाद लाया गया.

अलीगढ़: असम के जोरहाट में हुए दर्दनाक विमान हादसे में देश की सेवा करते हुए बलिदान देने वाले अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र के वीर सपूत वायुसेना के सार्जेंट जितेंद्र शर्मा सोमवार को तिरंगे में लिपटकर अपने पैतृक गांव सालपुर लौटे. जैसे ही उनके पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने की सूचना मिली, पूरे क्षेत्र में शोक और गर्व का अद्भुत संगम देखने को मिला. हर आंख नम थी, लेकिन सीना इस बात से गर्व से चौड़ा था कि गांव का बेटा मातृभूमि की रक्षा करते हुए अमर हो गया.

भारत माता की जय के नारों से गूंजा अलीगढ़. (Photo Credit: ETV Bharat)

मां की आंखों से बहे आंसू, पूरे गांव का कलेजा कांपा: बेटे के शहीद होने की खबर सुनते ही वह दहाड़ मारकर रो पड़ीं और बेसुध हो गईं. मां की आंखों से बहते आंसू और बेटे की याद में उनका विलाप वहां मौजूद हर व्यक्ति को भीतर तक भावुक कर गया. परिवार के अन्य सदस्य भी इस असहनीय दुख से पूरी तरह टूट गए, लेकिन उन्हें इस बात का गर्व भी था कि उनका बेटा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गया. गांव सालपुर में रविवार से ही प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक हस्तियों का पहुंचना शुरू हो गया था.

यमुना एक्सप्रेस-वे पर शहीद जितेंद्र शर्मा के काफिले पर पुष्पवर्षा. (Photo Credit: ETV Bharat)

राज्य मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों ने बंधाया ढांढस: तहसीलदार, एसडीएम, लेखपाल, थाना अध्यक्ष और पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे. खैर विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह दिलेर ने शहीद के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि पूरा प्रदेश इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है. कांग्रेस नेता विवेक बंसल और आलोक गॉड ने भी गांव पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की. सोमवार को पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने से पहले अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम, जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन भी शहीद के घर पहुंचे.

मां के आंसू देख रो पड़ा पूरा सालपुर गांव. (Photo Credit: ETV Bharat)

सांसद और SSP की मौजूदगी में उमड़ा जनसैलाब: उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उसमें शामिल होने की बात कही. टप्पल से लेकर सालपुर तक पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का एक अभूतपूर्व माहौल देखने को मिला. हाथों में तिरंगा लिए हजारों की संख्या में लोग और युवा सड़कों पर उतर आए. हर कोई अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए आतुर और आंखें नम किए दिखाई दिया.

देशभक्ति के नारों से गूंजीं सालपुर की गलियां: गांव की गलियां 'भारत माता की जय' और 'शहीद जितेंद्र शर्मा अमर रहें' के गगनभेदी नारों से गूंज उठीं. वायुसेना के सार्जेंट जितेंद्र शर्मा अब इस भौतिक दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका साहस, समर्पण और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनकर हमेशा जीवित रहेंगे. उनका बलिदान केवल उनके परिवार की क्षति नहीं, बल्कि पूरे देश का गौरव है. राष्ट्र सदैव अपने इस वीर सपूत के सर्वोच्च बलिदान का ऋणी रहेगा.

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