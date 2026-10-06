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​अलीगढ़ में मानवता शर्मसार; तलाक के बाद युवती को बंधक बनाकर कराया हलाला, व्हाट्सएप मैसेज से बची जान

अलीगढ़ में तीन तलाक के नाम पर दरिंदगी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अलीगढ़ : तीन तलाक और हलाला से जुड़े एक मामले में अमानवीय कृत्य सामने आया है. खबर अलीगढ़ की है, आरोप है कि पति ने पहले अपनी पत्नी को तीन तलाक दिया और फिर दोबारा अपनाने के नाम पर उसे बंधक बनाकर अपने दो भाइयों के साथ जबरन हलाला कराया. कई दिनों हुई दरिंदगी के बीच पीड़िता ने किसी तरह व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपने परिजनों को आपबीती बताई. इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को मुक्त कराया. पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है.







बताया गया कि ​बन्नादेवी थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला का निकाह भुजपुरा थाना कोतवाली निवासी मोहम्मद आरिफ से हुआ था. परिजनों का आरोप है कि शादी में 15 लाख रुपये से अधिक खर्च करने के बावजूद ससुरालवाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. इस संबंध में बन्नादेवी थाने में शिकायत दर्ज की गई थी.