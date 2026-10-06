अलीगढ़ में मानवता शर्मसार; तलाक के बाद युवती को बंधक बनाकर कराया हलाला, व्हाट्सएप मैसेज से बची जान
बन्नादेवी थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती के साथ हुई दरिंदगी. पुलिस ने पीड़िता को बेहद बुरी हालत में बरामद किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 11:34 AM IST
अलीगढ़ : तीन तलाक और हलाला से जुड़े एक मामले में अमानवीय कृत्य सामने आया है. खबर अलीगढ़ की है, आरोप है कि पति ने पहले अपनी पत्नी को तीन तलाक दिया और फिर दोबारा अपनाने के नाम पर उसे बंधक बनाकर अपने दो भाइयों के साथ जबरन हलाला कराया. कई दिनों हुई दरिंदगी के बीच पीड़िता ने किसी तरह व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपने परिजनों को आपबीती बताई. इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को मुक्त कराया. पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है.
बताया गया कि बन्नादेवी थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला का निकाह भुजपुरा थाना कोतवाली निवासी मोहम्मद आरिफ से हुआ था. परिजनों का आरोप है कि शादी में 15 लाख रुपये से अधिक खर्च करने के बावजूद ससुरालवाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. इस संबंध में बन्नादेवी थाने में शिकायत दर्ज की गई थी.
इसके बाद मामला अदालत पहुंच गया. अदालत में मामला लंबित रहने के दौरान आरोपी आरिफ और उसके परिवार ने माफी मांगी. समझौते के बाद पीड़िता को ससुराल में अलग एक छोटे मकान में रखा गया. जहां आरिफ ने फिर मारपीट की और कहा कि वह उसे तीन तलाक दे चुका है. इसके बाद जबरन हलाला का दबाव बनाया.
पीड़िता की तहरीर के अनुसार आरिफ के भाई असलम, आदिल और आरिश ने उसे बंधक बनाकर प्रताड़ित किया. 15 दिनों बाद एक मौलवी को बुलाकर जबरन आदिल के साथ निकाह पढ़ाया गया. निकाह के नाम पर आदिल ने 8 दिनों तक पीड़िता का उत्पीड़न किया. विरोध करने पर तेजाब से चेहरा बिगाड़ने और जान से मारने की धमकी दी.
बीते 9 सितंबर को पीड़िता ने रात लगभग 2:15 बजे मौका पाकर अपनी बहन और दुबई में रह रहे भाई को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा. मैसेज मिलते ही परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस टीम भुजपुरा स्थित मकान पर पहुंची और ताला खोलकर पीड़िता को बेहद बुरी हालत में रेस्क्यू किया. इस मामले में करणी सेना के पदाधिकारी भी पीड़िता के साथ एसपी सिटी दफ्तर पहुंचे.
एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता की तहरीर और शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए गए हैं. स्थानीय थाना पुलिस को मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. पीड़िता ने पति आरिफ, देवर आदिल, असलम व आरिश के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
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