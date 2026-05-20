अलीगढ़ में ऑनर किलिंग; बेटी के प्रेम संबंध से नाराज पिता बना हैवान, हत्या के बाद शव खेत में दफनाया
खैर थाना क्षेत्र का मामला. बेटी के प्रेम प्रसंग को लेकर परिवार में लंबे समय से नाराजगी चल रही थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 7:48 AM IST
अलीगढ़ : खैर थाना क्षेत्र से रिश्तों के कत्ल और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पिता पर अपनी बेटी (20) की हत्या कर शव को खेत में दफना दिया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग और ऑनर किलिंग से जुड़ा माना जा रहा है. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मनीष कुमार मिश्र के अनुसार खैर थाना क्षेत्र के गांव में हत्या की सूचना पीआरवी पर मिली थी. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच शुरू की और पूछताछ के दौरान संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. इसमें प्रेम प्रसंग और ऑनर किलिंग से जुड़ा मामला निकला.
आरोपी से पूछताछ और साक्ष्यों से पता चला कि आरोपी की बेटी गांव के ही एक युवक से बातचीत करती थी. दोनों के बीच मित्रता थी. जिसे लेकर परिवार में लंबे समय से नाराजगी चल रही थी. इसी बात को लेकर घर में तनाव बना रहता था. हत्या घटना का खुलासा उस समय हुआ जब गांव के कुछ लोगों ने खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में खुदी हुई मिट्टी देखी. ग्रामीणों ने शक के आधार पर पुलिस को सूचना दी थी.
सूचना मिलने पर थाना खैर पुलिस, पीआरवी टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों की मौजूदगी में खेत की खुदाई कराई गई तो युवती का शव बरामद हुआ. जिसकी शिनाख्त के बाद केस में उसके पिता की ही भूमिका सामने आई. आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
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