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अलीगढ़ हिट एंड रन केस : भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष का भतीजा गिरफ्तार, जानिये क्या है पूरा मामला?

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo credit: ETV Bharat )

अलीगढ़ : जिले में चर्चित हिट एंड रन मामले में बन्नादेवी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के भतीजे विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया है. युवक पर ऑडी कार से बाइक में टक्कर मारकर हत्या करने का आरोप है. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया.

इस मामले में एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि 20 अक्टूबर की रात को करीब 11:00 बजे बन्ना देवी थाना क्षेत्र में एक सफेद ऑडी कार द्वारा मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर घायल किया गया और ऑडी कार को पीछे कर घायल व्यक्ति पर गाड़ी चढ़ाई गई और कुचल कर उसकी हत्या की गई.