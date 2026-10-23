अलीगढ़ हिट एंड रन केस : भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष का भतीजा गिरफ्तार, जानिये क्या है पूरा मामला?
युवक पर ऑडी कार से बाइक में टक्कर मारकर हत्या करने का आरोप है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 7:45 PM IST
अलीगढ़ : जिले में चर्चित हिट एंड रन मामले में बन्नादेवी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के भतीजे विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया है. युवक पर ऑडी कार से बाइक में टक्कर मारकर हत्या करने का आरोप है. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया.
इस मामले में एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि 20 अक्टूबर की रात को करीब 11:00 बजे बन्ना देवी थाना क्षेत्र में एक सफेद ऑडी कार द्वारा मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर घायल किया गया और ऑडी कार को पीछे कर घायल व्यक्ति पर गाड़ी चढ़ाई गई और कुचल कर उसकी हत्या की गई.
उन्होंने बताया कि मृतक व्यक्ति का नाम मनोज है, घायल व्यक्ति का नाम कन्हैया है. उन्होंने बताया कि पीड़ित से तहरीर प्राप्त कर हत्या करने जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया. यह सफेद गाड़ी देवराज सिंह चौधरी की है. यह अलीगढ़ के रहने वाले हैं.
उन्होंने बताया कि इनसे पहले पूछताछ की गई थी. इन्होंने पूछताछ में बताया कि गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था. ड्राइवर से पूछताछ की गई. इस दौरान साक्ष्य मिले की ड्राइवर का निर्दोष होना पाया गया. ड्राइवर घटना के समय अपने घर पर ही था.
वहीं सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर के आधार पर पाया गया कि विक्रांत नाम का युवक जो देवराज सिंह का सगा भतीजा है. उसका नाम प्रकाश में आया. जिसे गिरफ्तार किया गया है और विक्रांत को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है. इस घटना में पुलिस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है. आरोपी को कठोरता सजा दिलाने की पैरवी की जाएगी.
पुलिस के मुताबिक, इस मामले में 21 अक्टूबर 2026 को मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा के तहत कार्रवाई की गई है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई में जुटी है.
जानकारी के अनुसार, घटना मंगलवार देर रात की है. युवक मनोज अपने साथी कन्हैया को बाइक पर बैठाकर घर लौट रहे थे. आरोप है कि इसी दौरान रास्ते में ऑडी कार सवार युवक से उनका विवाद हो गया था. आरोप है कि विवाद के बाद ऑडी चालक ने मनोज की बाइक को टक्कर मार दी. इसके बाद कार सवार मौके से फरार हो गया. हादसे में मनोज की मौत हो गई थी.
परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. पुलिस अब तक जुटाए गए सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंची. इस मामले में ऑडी कार से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि यह फुटेज घटना से करीब आधे घंटे पहले का है.
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