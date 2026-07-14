अलीगढ़ में कार सवार की दबंगई; ओवरटेक के विवाद में स्कूटी चालक पर तानी पिस्टल, हिरासत में आरोपी
थाना गांधी पार्क क्षेत्र में रेलवे रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने हुई घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 1:56 PM IST
अलीगढ़ : थाना गांधी पार्क क्षेत्र में रेलवे रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने मंगलवार को ओवरटेक का विवाद में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया. एक्टिवा और इनोवा कार में मामूली टक्कर के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. स्कूटी सवार का आरोप है कि इनोवा चालक ने पिस्तौल तान कर गोली मारने की धमकी दी. इसी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया और आरोपी के कब्जे से पिस्टल बरामद कर अपने कब्जे में लिया.
बताया गया, सौरभ मित्तल गांधी पार्क बस स्टैंड की ओर से सूत मिल स्थित मयूर विहार अपने घर जा रहे थे. सौरभ का कहना है कि रेलवे रोड पर उन्होंने सामने चल रही इनोवा कार को ओवरटेक किया. इसी दौरान दोनों वाहनों में मामूली टक्कर हो गई. टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और मारपीट होने लगी. सौरभ मित्तल का आरोप है कि विवाद के दौरान इनोवा कार सवार युवक ने पिस्टल निकालकर उनकी ओर तान दी और जान से मारने की धमकी दी.
क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धनंजय ने बताया कि रेलवे रोड पर वाहन ओवरटेक करने को लेकर दो पक्षों में विवाद और मारपीट की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों पक्षों के दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. जांच के दौरान इनोवा सवार के पास से बरामद कथिर हथियार टॉय लाईटर गन है. आरोपी की पहचान थाना सासनी गेट क्षेत्र निवासी दीपक उपाध्याय के रूप में हुई है. घटना के सभी पहलुओं की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें : Watch Video; कार ड्राइवर की दबंगई, टोल प्लाजा पर टोलकर्मियों को रौंदने की कोशिश की
यह भी पढ़ें : एसओ ने किसान नेता को खींचकर हवालात में किया बंद, दबंगई का वीडियो आया सामने