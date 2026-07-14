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अलीगढ़ में कार सवार की दबंगई; ओवरटेक के विवाद में स्कूटी चालक पर तानी पिस्टल, हिरासत में आरोपी

अलीगढ़ : थाना गांधी पार्क क्षेत्र में रेलवे रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने मंगलवार को ओवरटेक का विवाद में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया. एक्टिवा और इनोवा कार में मामूली टक्कर के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. स्कूटी सवार का आरोप है कि इनोवा चालक ने पिस्तौल तान कर गोली मारने की धमकी दी. इसी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया और आरोपी के कब्जे से पिस्टल बरामद कर अपने कब्जे में लिया.

अलीगढ़ में ओवरटेक का विवाद. (Video Credit : ETV Bharat)



बताया गया, सौरभ मित्तल गांधी पार्क बस स्टैंड की ओर से सूत मिल स्थित मयूर विहार अपने घर जा रहे थे. सौरभ का कहना है कि रेलवे रोड पर उन्होंने सामने चल रही इनोवा कार को ओवरटेक किया. इसी दौरान दोनों वाहनों में मामूली टक्कर हो गई. टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और मारपीट होने लगी. सौरभ मित्तल का आरोप है कि विवाद के दौरान इनोवा कार सवार युवक ने पिस्टल निकालकर उनकी ओर तान दी और जान से मारने की धमकी दी.