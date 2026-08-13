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UP में RTI से मांगी गई सूचना देने में अलीगढ़ सबसे फिसड्डी जिला, जनसूचना अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल

राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने जनसूचना अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उनके कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए.

सूचनाओं के निस्तारण में अलीगढ़ की स्थिति सबसे खराब
सूचनाओं के निस्तारण में अलीगढ़ की स्थिति सबसे खराब (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 8:17 PM IST

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अलीगढ़: उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं के निस्तारण में अलीगढ़ की स्थिति सबसे खराब है. राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम गुरुवार को अलीगढ़ पहुंचे और जिले के जनसूचना अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उनके कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए.

राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम (VIDEO Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि सूचना उपलब्ध कराने के मामले में अलीगढ़ प्रदेश के सबसे खराब जिलों में है. अधिकारियों के पास न तो सूचनाओं का समुचित डाटा है और न ही आरटीआई की प्रक्रिया को लेकर अपेक्षित जानकारी.

राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि जिले के कई विभागों में प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वितीय अपीलीय अधिकारी के नाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी तक कार्यालयों के सूचना पट पर दर्ज नहीं हैं. इससे आरटीआई आवेदकों को सूचना प्राप्त करने और अपील करने में परेशानी होती है. उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्था तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए.

राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम के अनुसार, अलीगढ़ जिले में 314 अधिकारी जनसूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में दोषी पाए गए हैं और उनके खिलाफ वसूली की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनसूचना अधिकारियों का रवैया नहीं बदला तो आने वाले समय में 314 से संख्या बढ़कर 1314 तक पहुंच सकती है.

उन्होंने यह भी बताया कि जिले में 264 से अधिक आरटीआई मामले लंबित हैं, जिनमें अपीलीय अधिकारियों की ओर से अब तक जवाब नहीं दिया गया है. मोहम्मद नदीम ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले जनसूचना अधिकारियों की शिकायत मुख्य सचिव से लिखित रूप में की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी रखने और आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

आयुक्त ने कहा कि आरटीआई पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्वपूर्ण माध्यम है. प्रत्येक विभाग में आवेदनों का रिकॉर्ड रखने, समयसीमा की निगरानी करने और अपील की स्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए. उनका कहना था कि आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और सूचना देने की प्रक्रिया स्पष्ट, समयबद्ध तथा जवाबदेह हो. नियमित समीक्षा भी जरूरी है.

बैठक के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने नगर निगम पहुंचकर आरटीआई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने आरटीआई प्रपत्रों के रख-रखाव, लंबित आवेदन और अभिलेखों की स्थिति की जानकारी ली. कार्यालय के बाहर जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिए.


नगर निगम के उप नगर आयुक्त एवं जनसूचना अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि निगम में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से 429 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 30 प्रकरण आयोग तक पहुंच चुके हैं. सहायक नगर आयुक्त एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी राकेश कुमार ने साप्ताहिक समीक्षा कर आरटीआई आवेदनों का गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया.

निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

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