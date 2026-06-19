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अलीगढ़ के हार्डवेयर और पीतल की मूर्तियों को मिला जीआई टैग; मथुरा की कंठी माला को भी मिली पहचान, काशी के GI मॉडल की पूरी दुनिया में धूम

जीआई एक्सपर्ट पद्मश्री डॉ रजनीकांत ने कहा कि यह राष्ट्र और प्रदेश के लिए गौरव का पल है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 11:12 PM IST

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वाराणसी : उत्तर प्रदेश समृद्ध विरासत और परंपरा वाला प्रदेश है और यही वजह है कि यहां पर तैयार होने वाले प्रोडक्ट जीआई टैगिंग के साथ देश में सबसे तेजी से उभर कर सामने आ रहे हैं. हाल ही में जारी हुई नई लिस्ट में उत्तर प्रदेश के चार नए प्रोडक्ट को जीआई सूची में शामिल किया गया है. सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट रखने वाला राज्य अभी भी बना हुआ है.

जीआई एक्सपर्ट पद्मश्री डॉ रजनीकांत ने कहा कि यह राष्ट्र और प्रदेश के लिए गौरव का पल है. उत्तर प्रदेश की संविद्ध विरासत पुनः जीआई के 83 अंकों के साथ बुलंदी पर पहुंच गई. डॉ रजनीकांत ने बताया कि जारी लिस्ट के अनुसार, विश्व प्रसिद्ध मथुरा-वृंदावन की कंठी माला, अलीगढ़ धातु मूर्ति और अलीगढ़ हार्डवेयर समेत एक और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलने के साथ ही प्रदेश में 83 अंकों को छुआ और भारत में प्रथम पायदान की बादशाहत को बरकरार रखा है.

उन्होंने बताया कि काशी के जीआई मॉडल की पूरी दुनिया में धूम मची है. 32 जीआई टैग के साथ वाराणसी सर्वाधिक है और इसी वित्तीय वर्ष में डॉ रजनीकांत के तकनीकी सहयोग से ऐतिहासिक रूप से लद्दाख में 8, झारखंड में 8, मध्यप्रदेश में 22,और बिहार, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, असम समेत कई राज्यों को मिला कर कुल 84 जीआई पंजीकृत हुए हैं और एक वर्ष में ही 215 नए आवेदन प्रस्तुत भी किए गए हैं जो अपने आप में एक कीर्तिमान है.

उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत में लोकल से ग्लोबल, ODOP उत्पादों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जी आई टैग दिलवाना और अब एक जनपद एक व्यंजन को भी इसी प्रक्रिया में शामिल करने का कार्य किया जा रहा है. इस वर्ष प्रदेश के 2027 के आम चुनाव से पहले राज्य सरकार के सहयोग से जीआई की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेशवासियों को देने की तैयारी चल रही है. जिससे लाखों शिल्पियों, बुनकरों, महिलाओं, किसानों, कारीगरों, उद्यमियों के जीवन में बदलाव आएगा और एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य में जीआई भी योगदान करेगा.

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