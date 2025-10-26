ETV Bharat / state

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की छात्रा ने हॉस्टल में की आत्महत्या

मुरादाबाद की रहने वाली छात्रा बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी. परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है.

छात्रा ने की आत्महत्या.
अलीगढ़ में छात्रा ने की आत्महत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : October 26, 2025 at 9:55 AM IST

अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में शनिवार देर शाम बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा ने संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली. छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे में मिला. छात्रा मुरादाबाद की रहने वाली थी. आत्महत्या की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन, थाना सिविल लाइन पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने प्राथमिक तहकीकात के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

घटना मुमताज जहां अब्दुल्ला हॉल के कमरा नंबर 5 की है. शनिवार शाम हॉस्टल की सहेलियां ने कमरे का दरवाजा काफी देर से बंद होने पर छात्रा का दरवाजा खटखटाया, लेकिन भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. स्थिति संदिग्ध लगने पर छात्राओं ने वार्डन को सूचना दी. वार्डन की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया. इसके बाद छात्रा की आत्महत्या की बात पता चली. यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रा की आत्महत्या की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक जांच और फॉरेंसिक तथ्य जुटाए और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस की सूचना पर छात्रा के परिजन पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने किसी से कोई बातचीत नहीं की.

एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि एएमयू के विमेंस कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा की आत्महत्या का मामला आया है. घटना की जांच की जा रही है. छात्रा के भाई और साथी छात्राओं से बातचीत कर घटना के पीछे कारणों को जानने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं छात्र नेता जैद शेरवानी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि यह बेहद दर्दनाक है. हॉस्टल प्रशासन को छात्राओं की मानसिक स्थिति और सुरक्षा पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए. यूनिवर्सिटी को ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने होंगे.

ALIGARH CRIME
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
SUICIDE IN ALIGARH
GRIL STUDENT COMMITTED SUICIDE
SUICIDE IN ALIGARH

