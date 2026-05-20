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अलीगढ़ सड़क हादसा: सेंट्रल बैंक के ब्रांच मैनेजर विवेक चंद्रा और असिस्टेंट मैनेजर तान्या शर्मा की कार दुर्घटना में मौत

चीख-पुकार सुनकर दौड़े स्थानीय लोग: मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक कार पहले सड़क किनारे बने एक मजबूत डिवाइडर से बहुत तेजी से टकराई. इसके बाद वह तेजी से कई बार पलटते हुए रोड साइड में काफी नीचे उतर गई. यह हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए. रात के सन्नाटे में एक्सीडेंट की तेज आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंचे.

डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार: जांच के बाद मृतकों की आधिकारिक पहचान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हरदुआगंज शाखा के मैनेजर विवेक चंद्रा और बन्नादेवी शाखा की असिस्टेंट मैनेजर तान्या शर्मा के रूप में हुई है. दोनों अधिकारी एक ही कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे. कार को असिस्टेंट मैनेजर तान्या शर्मा चला रही थीं. देर रात जब उनकी कार गांधी पार्क थाना इलाके के अलीनगर क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी अचानक वाहन पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया.

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गांधी पार्क थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुए एक सड़क हादसे में दो बैंक कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई. इस भीषण दुर्घटना में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की तेज रफ्तार कार अचानक हादसे का शिकार हो गई. स्थानीय पुलिस और बैंक प्रबंधन के अनुसार दोनों अधिकारी बैंकिंग सेवा से जुड़े बेहद होनहार, युवा और जिम्मेदार कर्मचारी बताए जा रहे हैं.

अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया: लोगों ने इलाका पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही गांधी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कार के दरवाजे तोड़कर दोनों को बाहर निकाला. पुलिस ने उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल भिजवाया लेकिन तब तक दोनों को बचाने के लिए काफी देर हो चुकी थी. अस्पताल के डॉक्टरों ने परीक्षण के तुरंत बाद ही दोनों बैंक अधिकारियों को मृत घोषित कर दिया.

हरदुआगंज शाखा के मैनेजर विवेक और बन्नादेवी शाखा की असिस्टेंट मैनेजर तान्या शर्मा हादसे का शिकार. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज: इस दुर्घटना के बाद पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शुरुआती पुलिस जांच में कार की तेज रफ्तार और अचानक वाहन पर से नियंत्रण खोना ही इस बड़े हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. हालांकि जिला पुलिस प्रशासन पूरे मामले की तकनीकी जांच कर रहा है. इसके लिए दुर्घटनास्थल के आसपास लगे विभिन्न सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हादसे की सटीक वजह सामने आ सके.

पिता से बात करने के बाद हुआ हादसा: बैंक मैनेजर विवेक चंद्रा के पिता अनिल कुमार ने बताया कि उनका मूल परिवार इटावा जिले का रहने वाला है. उनका बेटा विवेक चंद्रा अलीगढ़ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हरदुआगंज शाखा में मैनेजर के पद पर तैनात था. मंगलवार को ही उनकी फोन पर बेटे से सामान्य बातचीत हुई थी. उस दौरान विवेक ने अपने माता-पिता को बताया था कि वह सुरक्षित तरीके से अपने फ्लैट पर पहुंच चुका है.

परिवारों और बैंक स्टाफ में पसरा सन्नाटा: देर रात अचानक अलीगढ़ के पुलिस थाने से फोन आया और उन्हें बताया गया कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है. जब वे बदहवास हालत में इटावा से अलीगढ़ पहुंचे, तो उन्हें इकलौते बेटे की मौत की जानकारी मिली. जवान बेटे की मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया. वहीं दूसरी मृतका तान्या शर्मा मूल रूप से देहरादून की रहने वाली थीं और अलीगढ़ की बन्नादेवी शाखा में असिस्टेंट मैनेजर थीं.

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