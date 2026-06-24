ETV Bharat / state

अलीगढ़ सड़क हादसा: NH-91 पर ट्रक ने बाइक को रौंदा, कलेक्ट्रेट से मुआवजे की फाइल बनवाकर लौट रहे दो भाइयों की मौत

अलीगढ़: अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर मेहरावल पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान चंदौस क्षेत्र के गांव नगला पदम निवासी नवनीत पुत्र भानु प्रताप और संतोष कुमार पुत्र रामकिशन के रूप में हुई है.

मुआवजे की फाइल बनवाकर लौट रहे थे भाई: ये दोनों आपस में पारिवारिक रिश्ते से चचेरे-तयैरे भाई थे जो बुधवार को किसी काम से अलीगढ़ आए थे. हाल ही में फसल में आग लगने से हुए नुकसान के मुआवजे के संबंध में वे कलेक्ट्रेट में जरूरी प्रक्रिया पूरी करने पहुंचे थे. वहां फाइल तैयार कराने के बाद वे अपनी बाइक से वापस अपने गांव लौट रहे थे. परिजनों को उम्मीद थी कि सरकारी सहायता मिलने से नुकसान की कुछ भरपाई हो सकेगी, लेकिन घर लौटने से पहले ही काल ने उन्हें ग्रास बना लिया.

तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर: बताया जा रहा है कि जब दोनों मेहरावल पुल के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को रौंद दिया. टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों की भारी भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिलने पर गभाना थाना पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई.

अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम: इस भीषण हादसे में नवनीत की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी. वहीं, गंभीर रूप से घायल संतोष कुमार को पुलिस द्वारा तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. चिकित्सकों ने उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और अंततः इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया. इस प्रकार कुछ ही घंटों के भीतर एक ही हंसते-खेलते परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई.