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अलीगढ़ सड़क हादसा: NH-91 पर ट्रक ने बाइक को रौंदा, कलेक्ट्रेट से मुआवजे की फाइल बनवाकर लौट रहे दो भाइयों की मौत

अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट से फसल मुआवजे की फाइल तैयार करवाकर लौट रहे नवनीत और संतोष की इस हादसे में मौत हो गई.

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अलीगढ़ NH-91 हादसा: जनसेवा केंद्र संचालक और उसके भाई की मौत से दो परिवारों का सहारा छिना. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 9:46 PM IST

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अलीगढ़: अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर मेहरावल पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान चंदौस क्षेत्र के गांव नगला पदम निवासी नवनीत पुत्र भानु प्रताप और संतोष कुमार पुत्र रामकिशन के रूप में हुई है.

मुआवजे की फाइल बनवाकर लौट रहे थे भाई: ये दोनों आपस में पारिवारिक रिश्ते से चचेरे-तयैरे भाई थे जो बुधवार को किसी काम से अलीगढ़ आए थे. हाल ही में फसल में आग लगने से हुए नुकसान के मुआवजे के संबंध में वे कलेक्ट्रेट में जरूरी प्रक्रिया पूरी करने पहुंचे थे. वहां फाइल तैयार कराने के बाद वे अपनी बाइक से वापस अपने गांव लौट रहे थे. परिजनों को उम्मीद थी कि सरकारी सहायता मिलने से नुकसान की कुछ भरपाई हो सकेगी, लेकिन घर लौटने से पहले ही काल ने उन्हें ग्रास बना लिया.

तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर: बताया जा रहा है कि जब दोनों मेहरावल पुल के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को रौंद दिया. टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों की भारी भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिलने पर गभाना थाना पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई.

अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम: इस भीषण हादसे में नवनीत की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी. वहीं, गंभीर रूप से घायल संतोष कुमार को पुलिस द्वारा तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. चिकित्सकों ने उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और अंततः इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया. इस प्रकार कुछ ही घंटों के भीतर एक ही हंसते-खेलते परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई.

कमाने वाले सदस्यों की मौत: संतोष कुमार गांव में ही एक जन सेवा केंद्र का संचालन करते थे और अपने परिवार की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी संभाल रहे थे. उनके परिवार में अब पत्नी और एक मासूम बेटा पीछे रह गए हैं. वहीं, दूसरे भाई नवनीत खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का सम्मानजनक पालन-पोषण करते थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं.

ट्रक पुलिस के कब्जे में, चालक की तलाश: दोनों भाइयों की इस असमय मौत से पीड़ित परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना की सूचना जैसे ही उनके पैतृक गांव नगला पदम पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव के लोग मृतकों के घर पहुंचकर ढांढस बंधाने में जुटे हैं. पुलिस ने दोनों शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि दुर्घटना में शामिल ट्रक को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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