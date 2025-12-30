अलीगढ़ में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 11 लाख की ठगी, मोटी कमाई के झांसे में फंसा युवक

अलीगढ़ में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 11 लाख की ठगी, मोटी कमाई के झांसे में फंसा युवक
साइबर जालसाजों ने टेलीग्राम आईडी पर वेबसाइट का लिंक भेजकर घर बैठे कमाई करने का झांसा दिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 10:55 AM IST
अलीगढ़ : साइबर ठगों ने गोधा थाना क्षेत्र के वीरपुर छबीलपुर गांव निवासी एक युवक को वर्क फ्रॉम होम के जरिए मोटी कमाई का झांसा देकर 11.10 लाख रुपये की ठगी कर ली. जालसाजों ने युवक को टेलीग्राम के जरिए एक लिंक भेजा था. इसके बाद उसके बैंक खाते से कई बार में जमा पूंजी साफ कर दी. पीड़ित युवक की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.
गोधा थाना क्षेत्र के गांव वीरपुर छबीलपुर निवासी नितेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते 12 दिसंबर को उसकी टेलीग्राम आईडी पर एक मैसेज आया था. मैसेज में shippoledger.com नाम की वेबसाइट का लिंक भेजा गया था. जिसमें घर बैठे ऑनलाइन टास्क पूरा कर कमाई का जिक्र था. शुरुआत में टास्क आसान बताए गए और भरोसा दिलाया गया कि हर टास्क पूरा करने पर तुरंत रिवॉर्ड मिलेगा.
नितेश के अनुसार लालच में आकर उसने लिंक खोलकर ग्रुप जॉइन कर लिया. इसके बाद वेबसाइट पर टास्क एक्टिव करने के नाम पर पहले 9499 रुपये का रिचार्ज कराया गया. इस दौरान बताया गया कि प्रोडक्ट को रेटिंग देने और कुछ टास्क पूरे करने पर रिचार्ज की रकम एक प्रतिशत बढ़कर वापस मिल जाएगी. शुरू में छोटी रकम दिखाकर मुनाफा दिखाया गया. जिससे भरोसा बढ़ गया. इसके बाद साइबर ठगों ने अलग-अलग टास्क के नाम पर उसे कई खातों में पैसे डालने को कहा. इसी तरह धीरे-धीरे कुल 11 लाख 10 हजार 875 रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर करा लिए गए.
नितेश के मुताबिक इस बार अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की तो सिक्योरिटी फीस, जीएसटी चार्ज और प्रोसेसिंग फीस जैसे कई बहाने बनाकर टालना शुरू कर दिया गया. ज्यादा दबाव बनाने पर कुछ समय बाद ग्रुप से निकाल दिया और आईडी ब्लॉक कर दी. इसके बाद नितेश ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत की है. साइबर क्राइम थाना प्रभारी रामेन्द्र कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना गोधा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 66डी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. जिन खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है. जल्द ही साइबर ठगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में डॉक्टर से 2.90 लाख की ठगी, न्यूड वीडियो वायरल करने की दी धमकी, जालसाजों ने खुद को बताया पुलिस अफसर
यह भी पढ़ें : लखनऊ में NIA-ATS अफसर बनकर 84 लाख से अधिक की ठगी, आतंकी कनेक्शन का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया