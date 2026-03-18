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गंगा-यमुना की तराई वाला अभेद्य किला; सुरंगों में छिपे सूरमाओं के रहस्य, जानें किसने बनाया इसे 'फ्रेंच फोर्ट'

29 अगस्त 1803 को ब्रिटिश सेना कोल नगर पहुंची और मराठा सेना ने किले के पास जाकर मोर्चेबंदी कर दी. 4 सितंबर 1803 को लेफ्टिनेंट कर्नल मोनसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किले पर निर्णायक हमला किया.

1803 की ऐतिहासिक लड़ाई: द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ किले पर कब्जा करने के लिए भीषण जंग हुई. 27 जुलाई 1803 को गवर्नर जनरल लेक को फ्रांसीसी प्रशिक्षित मराठा सेना के खिलाफ अभियान का आदेश दिया गया था.

ब्रिटिश सेना के जनरल लॉर्ड गेरार्ड लेक ने 4 सितंबर 1803 को लिखे अपने पत्र में स्वीकार किया था कि 'अलीगढ़ किले पर नियंत्रण के बिना दोआब क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है'. यही कारण था कि मराठा, जाट और अंग्रेज सभी इस किले को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे.

दोआब पर नियंत्रण का सामरिक केंद्र: अलीगढ़ का किला दोआब क्षेत्र में रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था. यह स्थान उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक और सैन्य मार्गों के बीच स्थित था.

किले की बनावट और मजबूती: ब्रिटिश कब्जे से पहले यह किला 10 कोणों वाला बहुभुज आकार का किला था. हर कोने पर एक मजबूत बुर्ज बना हुआ था. किले के चारों ओर 100 से 200 फीट चौड़ी और लगभग 32 फीट गहरी खाई बनाई गई थी. इसमें लगभग 10 फीट पानी भरा रहता था. यह खाई और आसपास का दलदली क्षेत्र किले को लगभग अभेद्य बना देता था.

'फ्रेंच फोर्ट' क्यों कहा जाता है: 18वीं शताब्दी के अंत में मराठों के अधीन आने के बाद किले की किलेबंदी आधुनिक ढंग से की गई थी. तब फ्रांसीसी सैन्य इंजीनियर दे बोइंग्ने और पेरोन की देखरेख में इसे यूरोपीय सैन्य शैली के तौर पर विकसित और मजबूत बनाया गया. यही कारण है कि अलीगढ़ किले की संरचना मुगल काल के पारंपरिक किलों से अलग दिखाई देती है. यही वजह है कि इस किले को 'फ्रेंच फोर्ट' भी कहा जाता है.

तब इसका नाम साबितगढ़ रखा गया था. वर्ष 1775 में जाटों ने यहां कब्जा कर लिया और इसे रामगढ़ कहा जाने लगा. बाद में मुगल सेनापति नजफ खान ने इसे जीतकर शहर का नाम अलीगढ़ रख दिया, जो आज तक प्रचलित है.

कब पड़ा अलीगढ़ नाम: बाबर के बाद यह किला हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में भी महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा रहा था. मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद यहां सत्ता का संघर्ष तेज हो गया. फर्रूखसियर और मोहम्मद शाह के समय इस क्षेत्र के गवर्नर साबित खान ने किले का पुनर्निर्माण कराया.

ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार, दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी के समय में यानी 1524-25 में कोल क्षेत्र के गवर्नर मोहम्मद ने यहां किले का निर्माण कराया था. तब नगर का नाम मोहम्मदगढ़ रखा गया. इसके बाद मुगल काल में यह किला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना रहा. मुगल सम्राट बाबर ने अपने संस्मरण 'बाबरनामा' में इस स्थान का उल्लेख 'कोल' नाम से किया है.

किले का निर्माण और इतिहास: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी डॉ. राहत अबरार ने बताया कि अलीगढ़ का किला मूल रूप से लोधी काल में अस्तित्व में आया था.

आज भले ही इसके कई हिस्से समय के साथ नष्ट हो चुके हैं, लेकिन इसकी दीवारें अब भी उस दौर की कहानी कहती हैं, जब यहां अपने-अपने समय में लोधी वंश से लेकर मुगल सल्तनत, जाट राजाओं, मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुए.

अलीगढ़ का यह किला 'फ्रेंच फोर्ट', 'गंभीरा किला' और 'बौना चोर का किला' के नाम से भी जाना जाता है. पश्चिमी यूपी के दोआब क्षेत्र में स्थित अलीगढ़ का किला सिर्फ ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि 500 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास, युद्धों, सत्ता-संघर्षों और लोक कथाओं का जीवंत दस्तावेज है. गंगा-यमुना की तराई में बसे इस इलाके में यह किला लंबे समय तक सैन्य और राजनीतिक शक्ति का केंद्र रहा.

अलीगढ़: एक किला जिसकी 35 फीट ऊंची दीवारें सदियों तक 'हिंदुस्तानी सल्तनत' का विजय पताका लहराती रहीं. अलीगढ़ का यह अभेद्य किला कई भीषण युद्ध की गवाही भी देता है. गंगा-यमुना के दोआब पर स्थित रणनीतिक उद्देश्य का यह किला कितना महत्वूर्ण था? इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां लोधी, मुगल, जाट-मराठा और अंग्रेज सेनाओं तक ने अपनी सैन्य छावनियां बनाईं.

अलीगढ़ किले से काफी रहस्य जुड़े हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

किले की रक्षा में शामिल थे 800 सैनिक: ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि तब किले की सुरक्षा में 800 नियमित सैनिक तैनात थे. इसके अलावा 1000 भदौरिया राजपूत, 500 मेवाती, 700 गोलंदाज किले की सुरक्षा में थे. भीषण युद्ध के बाद अंग्रेज किले में प्रवेश करने में सफल हुए.

इस युद्ध में लगभग 2000 रक्षक सैनिक मारे गए थे. वहीं, अंग्रेजों के 59 सैनिक मारे गए और 168 घायल हुए. ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस विजय को उत्तर भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की निर्णायक उपलब्धि बताया है.

किले की दीवार पर दर्ज है इतिहास: किले में लगे शिलालेख (Memorial Plaque) में उन ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जो जंग में मारे गए थे. शिलालेख पर साफ-साफ 'H.M 76Th Regt. Of Foot' और British Valour and British Spirit लिखा है.

HM का अर्थ His Majesty's होता है, जो ब्रिटिश सेना के रेजीमेंट को दर्शाता है. यह शिलालेख उन ब्रिटिश अधिकारियों की याद में लगाया गया था जो 4 सितंबर 1803 को अलीगढ़ किले पर हमले के दौरान मारे गए थे.

रणनीति का केंद्र था अलीगढ़ का किला. (Photo Credit: ETV Bharat)

किले की वास्तुकला और संरचना: अलीगढ़ किला मुख्य रूप से सैन्य किला (Military Forte) था. इसकी बनावट पूरी तरह युद्ध की रणनीति को ध्यान में रखकर की गई थी. किले की मुख्य विशेषता इसका 10 कोणों वाला बहुभुज आकार था.

प्रत्येक कोण पर मजबूत बुर्ज और गहरी पानी की खाई थी. किले की दीवारें 30-35 फीट ऊंची थीं. फ्रांसीसी इंजीनियरों ने इसमें कई उन्नत रक्षा प्रणालियां भी जोड़ीं थीं. इतिहासकारों के अनुसार किले के आसपास नुकीले अवरोध, कई खाइयां और जटिल सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी.

गुप्त सुरंगें और किले का आंतरिक रहस्य: स्थानीय लोककथाओं के अनुसार किले के नीचे कई गुप्त सुरंगें थीं, जो दिल्ली, आगरा और अन्य किलों तक जाती थीं. हालांकि, आज यह सुरंगें बंद कर दी गई हैं. एक प्रसिद्ध लोककथा के अनुसार एक बौना चोर इन सुरंगों के जरिए किले में घुसकर खजाना लूट ले गया था. इस कहानी के कारण स्थानीय लोग इसे 'बौना चोर का किला' भी कहते हैं. हालांकि, इतिहासकार इसे सिर्फ लोककथा मानते हैं.

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1857 की क्रांति में किले की भूमिका: 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अलीगढ़ क्षेत्र में भी विद्रोह की गतिविधियां हुईं. किला उस समय रणनीतिक केंद्र बना रहा. हालांकि अंततः अंग्रेजों ने दोबारा इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था.

AMU के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी डॉ. राहत अबरार ने बताया कि इस शहर का नाम अलीगढ़ के किले के नाम पर ही पड़ा. यह कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का है. उसके गवर्नर नजफ खान ने इसका नाम रखा था. यहां मराठाओं और सिंधिया राजघराने का कब्जा रहा. उन्होंने फौज में फ्रांसीसियों को रखा था.

पहले यह मिट्टी का बना था, लेकिन बाद में फ्रांसीसियों ने इसे मजबूत किला बनाया. इसलिए इसे 'फ्रेंच फोर्ट' भी कहा गया. जनरल परोन जो फ्रांसीसी चीफ आर्मी था. उसने AMU के स्टैचू हाल के पास कच्ची सैनिक बैरक बनाई थी. वह AMU के सुलेमान हाल की बिल्डिंग में रहता था. उनके बारूद और हथियार किले में सुरक्षित रखे जाते थे. इसलिए यह किला बहुत ऐतिहासिक था.

AMU ने किया संरक्षित: राहत अबरार बताते हैं कि पहले अलीगढ़ किला बना, उसके बाद शहर डेवलप हुआ. उन्होंने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) ने इस ऐतिहासिक किले को बहुत संभाल कर रखा है. यूनिवर्सिटी ने यहां बोटैनिकल गार्डन बनाया है.

यहां उम्दा किस्म के पौधे लगाए जाते हैं. साथ ही मेडिसिनल प्लांट भी लगाया जाता है. उन्होंने बताया कि 1804 में ही मराठाओं को हराकर यहां ब्रिटिश राज कायम हो गया था. यहां पहले ब्रिटिश कलेक्टर कर्नल रसल बने थे. जिसके नाम से रसलगंज इलाका बसा था.

वर्तमान स्थिति और संरक्षण: आज अलीगढ़ किला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) परिसर का ही हिस्सा है. यहां विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग द्वारा बॉटैनिकल गार्डन विकसित किया गया है. समय के साथ किले की कई प्राचीन संरचनाएं जर्जर हो चुकी हैं. हालांकि मुख्य द्वार और कुछ दीवारें अभी भी मौजूद हैं. यह क्षेत्र पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है और भविष्य में यहां खुदाई की संभावना भी बताई जाती है.

यहां घूमने आए सोहेल ने बताया कि किले में दोस्तों के साथ शूट करने आए हैं. किले के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन किला अच्छा है. घूमने के लिहाज से यह बढ़िया जगह है. स्थानीय निवासी फैसल ने बताया कि किला काफी पुराना और अच्छा है. पार्क भी यहां पर बना है. लोग यहां घूमने के लिए आते हैं.

कैसे पहुंच सकते हैं अलीगढ़ किला. (Photo Credit: ETV Bharat)

पर्यटक यहां कैसे पहुंचें: अलीगढ़ किला शहर के उत्तर दिशा में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर के पास स्थित है. यह दिल्ली से दूरी लगभग 130 किमी है. सड़क और रेल मार्ग से अलीगढ़ आसानी से पहुंचा जा सकता है. अलीगढ़ जंक्शन से यह किला लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है. यह किला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का हिस्सा है, इसलिए आम पर्यटकों को प्रवेश के लिए अनुमति लेनी पड़ती है.

पर्यटन की संभावनाएं: राहत अबरार बताते हैं कि यदि इस किले का व्यवस्थित संरक्षण और प्रचार किया जाए तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन सकता है. यह किला लोधी, मुगल, मराठा और अंग्रेजी शासन के इतिहास को एक साथ समेटे हुए है, जो इसे ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनाता है. स्थानीय लोककथाओं में अलीगढ़ किले का जिक्र कई रूपों में मिलता है.

बुजुर्गों के अनुसार, किले की सुरंगों में खजाने छिपे होने की कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं. 'बौना चोर' की कहानी भी इन्हीं लोकगाथाओं का हिस्सा है, जो आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है. यदि इसके संरक्षण और पर्यटन विकास पर गंभीर प्रयास किए जाएं तो यह किला आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है.

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