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अलीगढ़ की डेयरियों पर खाद्य विभाग का छापा; 19 नमूने भरे, हजारों लीटर मिलावटी दूध और पनीर नष्ट कराया

मिलावटी दूध व पनीर फेंकवाया गया. ( Photo Credit : ETV Bharat )