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अलीगढ़ की डेयरियों पर खाद्य विभाग का छापा; 19 नमूने भरे, हजारों लीटर मिलावटी दूध और पनीर नष्ट कराया

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने शुक्रवार को चंडौस क्षेत्र की कई डेयरियों पर कार्रवाई की.

मिलावटी दूध व पनीर फेंकवाया गया.
मिलावटी दूध व पनीर फेंकवाया गया. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 2:25 PM IST

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अलीगढ़ : मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने शुक्रवार को चंडौस क्षेत्र की कई डेयरियों पर एक साथ छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है. अभियान के दौरान कुल 19 खाद्य नमूने लिए गए. इसके अलावा हजारों लीटर मिलावटी दूध और पनीर नष्ट करा दिया गया. कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री सीज की गई तथा एक डेयरी संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का छापा.
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का छापा. (Photo Credit : ETV Bharat)




सहायक आयुक्त (खाद्य) अजय कुमार जायसवाल के निर्देशन तथा सहायक आयुक्त (खाद्य)-II दीपक सिंह और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज तोमर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने सबसे पहले टीकरी भवापुर स्थित कान्हा डेयरी पर छापेमारी की. निरीक्षण के दौरान यहां से स्किम्ड मिल्क, पनीर, स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी), रिफाइंड पामोलीन ऑयल, मिश्रित दूध और दूध फाड़ने वाले रसायन समेत छह नमूने जांच के लिए लिए गए. जांच के दौरान लगभग 308 लीटर खाद्य सामग्री को सीज कर सुरक्षित अभिरक्षा में सौंप दिया गया. करीब 2,000 लीटर मिलावटी दूध मौके पर ही नष्ट कराया गया. साथ ही प्रतिष्ठान का संचालन बंद करा दिया गया.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का छापा.
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का छापा. (Photo Credit : ETV Bharat)

इसके बाद टीम ने टीकरी भवापुर स्थित चौहान डेयरी का निरीक्षण किया. यहां से पनीर, मिलावटी दूध, एसएमपी घोल और स्किम्ड मिल्क के चार नमूने लिए गए. निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को देखते हुए अधिकारियों ने डेयरी संचालक को सुधार नोटिस जारी करने की संस्तुति की है. अभियान की अगली कार्रवाई ताजपुर स्थित अमन मिल्क डेयरी में की गई. यहां से मिलावटी दूध, पनीर, रिफाइंड पामोलीन ऑयल और स्वीट पाउडर सहित छह नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए. मौके पर लगभग 1,650 किलोग्राम मिलावटी दूध और 450 किलोग्राम पनीर नष्ट कराया गया. मौके से 25 किलोग्राम रिफाइंड पामोलीन ऑयल सीज किया गया.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का छापा.
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का छापा. (Photo Credit : ETV Bharat)




इसके अलावा बालाजी फूड प्रोडक्ट, सबलपुर से मिलावटी दूध और पनीर के दो नमूने लिए गए. अभियान के दौरान मौके पर मौजूद एक दूध विक्रेता से भी मिलावटी दूध का एक नमूना जांच के लिए संग्रहित किया गया. खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मनोज तोमर ने बताया कि अभियान के दौरान कुल 19 खाद्य नमूने लिए गए हैं. जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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