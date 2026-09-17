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अलीगढ़ में चुनाव की तैयारियां तेज, 19 से 21 सितंबर तक राजनीतिक दलों के सामने होगा EVM मॉकपोल

अलीगढ़ में चुनाव की तैयारियां तेज, ईवीएम की विश्वसनीयता जांच शुरू. ( Photo Credit: ETV Bharat )