अलीगढ़ में अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाले बिजली कर्मचारी पर गिरी गाज, सेवा समाप्त और FIR दर्ज
बिजली उपभोक्ता से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाले एसएसओ उदयवीर सिंह की सेवाएं समाप्त कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 10:16 PM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ के मडराक में स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पर तैनात उपकेंद्र परिचालक (एसएसओ) उदयवीर सिंह के खिलाफ बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. बिजली कटौती को लेकर एक उपभोक्ता से फोन पर बातचीत के दौरान शासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया था. ऑडियो वायरल होते ही विभाग ने तुरंत कदम उठाते हुए एसएसओ की सेवाएं पूरी तरह समाप्त कर दी हैं. इतना ही नहीं, आरोपी कर्मचारी के खिलाफ मडराक थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है.
फोन पर बात का ऑडियो हुआ था वायरल: यह पूरा मामला 5 अक्टूबर की रात का बताया जा रहा है, जब एसएलडीसी कोड के तहत इलाके की बिजली काटी गई थी. बिजली कटौती से परेशान एक क्षेत्रीय उपभोक्ता ने जब उपकेंद्र पर फोन किया, तो एसएसओ ने उससे सही से बात करने के बजाय अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया. 6 अक्टूबर को इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. ऑडियो के सामने आते ही विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया और तुरंत जांच के आदेश दिए गए.
सैनिक कल्याण निगम को दिए गए सख्त निर्देश: अधीक्षण अभियंता उमेश जैन ने बताया कि सरकारी व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उदयवीर सिंह आउटसोर्सिंग के जरिए उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से विभाग में तैनात थे. इसलिए मामले में आगे की सख्त और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित निगम के एजीएम ऑपरेशन को भी निर्देश भेज दिए गए हैं. विभाग ने इसे बेहद गंभीर अनुशासनहीनता का मामला माना है.
अनुशासनहीनता पर विभाग की दो टूक: बिजली विभाग ने सिर्फ विभागीय कार्रवाई तक ही अपने कदम नहीं रोके, बल्कि कानूनी रास्ता भी अपनाया है. मडराक थाने में आपराधिक मामला दर्ज कराकर यह साफ संदेश दिया गया है कि कर्मचारियों का गलत आचरण बर्दाश्त नहीं होगा. अधीक्षण अभियंता ने स्पष्ट किया कि विभाग में किसी भी कर्मचारी की अनुशासनहीनता या अशोभनीय भाषा को स्वीकार नहीं किया जाएगा. भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी ही कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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