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अलीगढ़ में अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाले बिजली कर्मचारी पर गिरी गाज, सेवा समाप्त और FIR दर्ज

अलीगढ़ में बिजली विभाग के एसएसओ की सेवा समाप्त. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: अलीगढ़ के मडराक में स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पर तैनात उपकेंद्र परिचालक (एसएसओ) उदयवीर सिंह के खिलाफ बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. बिजली कटौती को लेकर एक उपभोक्ता से फोन पर बातचीत के दौरान शासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया था. ऑडियो वायरल होते ही विभाग ने तुरंत कदम उठाते हुए एसएसओ की सेवाएं पूरी तरह समाप्त कर दी हैं. इतना ही नहीं, आरोपी कर्मचारी के खिलाफ मडराक थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है.