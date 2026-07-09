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अलीगढ़ बिजली विभाग का बड़ा एक्शन: करंट से महिला की मौत मामले में JE निलंबित, दो संविदाकर्मी बर्खास्त

अलीगढ़: अलीगढ़ में श्यामनगर क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मर के पास करंट लगने से महिला की मौत के मामले में बिजली विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. विभागीय जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने पर संबंधित जूनियर इंजीनियर (JE) फैज तैमूरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. वहीं, उपकेंद्र पर कार्यरत दो संविदाकर्मियों अनिल कुमार और श्याम सुंदर शर्मा की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं. इसके अलावा संबंधित उपखंड अधिकारी (SDO) अहमद हुसैन और अधिशासी अभियंता (ईई) प्रणव गुप्ता के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

जलभराव से ट्रांसफॉर्मर में उतरा था करंट: अधीक्षण अभियंता अंशुमान यादव ने बताया कि 8 जुलाई को विद्युत उपकेंद्र घंटाघर से संचालित 11 केवी रेलवे रोड फीडर के अंतर्गत श्यामनगर के समीप स्थापित 400 केवीए क्षमता के वितरण ट्रांसफॉर्मर के आसपास जलभराव हो गया था. इसी दौरान ट्रांसफॉर्मर के पास विद्युत प्रवाह आने से एक महिला की करंट की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई थी. घटना के बाद विभाग ने तत्काल जांच कराई, जिसमें संबंधित अवर अभियंता फैज तैमूरी की लापरवाही प्रथम दृष्टया सामने आई. अधीक्षण अभियंता की संस्तुति पर मुख्य अभियंता (वितरण), अलीगढ़ क्षेत्र ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

दो संविदाकर्मियों की सेवा समाप्त: विभाग ने घटना में जवाबदेही तय करते हुए उपकेंद्र पर तैनात संविदाकर्मी अनिल कुमार और श्याम सुंदर शर्मा की सेवाएं भी तत्काल समाप्त कर दी हैं. साथ ही संबंधित एसडीओ अहमद हुसैन और अधिशासी अभियंता प्रणव गुप्ता को आरोप पत्र जारी कर उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. अधीक्षण अभियंता ने बताया कि बारिश के मौसम को देखते हुए जिले में स्थापित सभी वितरण ट्रांसफॉर्मरों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा पहले से की जा रही है. जिन ट्रांसफॉर्मरों पर फेंसिंग या अन्य सुरक्षा संबंधी कार्यों की आवश्यकता थी, उनका चिन्हांकन पहले ही कर लिया गया था.