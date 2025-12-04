अलीगढ़ में बेटे की बेरहमी; पिता को रॉड से पीटकर मार डाला, फिर खुद पहुंचा थाने
मकान के विवाद में कहासुनी के बाद आपा खो बैठा बेटा, हत्या के बाद पुलिस को सौंपी खून से सनी रॉड
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 2:45 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 3:19 PM IST
अलीगढ़/अमेठी: अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में गुरुवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां मकान के विवाद में बेटे ने लोहे के रॉड से पीटकर पिता की हत्या कर दी. तरेसरा गांव में आरोपी यतेंद्र उर्फ योगेंद्र वारदात को अंजाम देने के बाद खुद थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया. वहीं अमेठी में छोटे भाई ने अपने ही दिव्यांग भाई पर धारदार हथियार से किया हमला कर मौत के घाट उतार दिया.
बेटे ने ली पिता की जान: पुलिस के मुताबिक बनवारी लाल (72) रोडवेज में चालक पद से सेवानिवृत्त हुए थे. उनकी दो संतानें हैं. बड़ा बेटा यतेंद्र और छोटा अजय है. खेती का बंटवारा पहले ही दोनों भाइयों में हो चुका था, लेकिन घर के हिस्से को लेकर पिता और बेटे के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था. बताया जा रहा है कि विवाद के चलते बनवारी लाल ने यतेंद्र को कुछ समय पहले मकान से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद से बेटे के मन में नाराजगी और बढ़ गई.
गुरुवार सुबह पिता और बेटा खेत पर गए थे. वहीं घर के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच फिर से कहासुनी शुरू हो गई. बताया गया कि बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर यतेंद्र ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठा ली और पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद आरोपी बेटे ने भागने की कोशिश नहीं की. वह सीधे इगलास थाने पहुंचा और पुलिस के सामने खून से सनी रॉड रखते हुए खुद को हवाले कर दिया.
थाने पर जब पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि पिता ने उसे बेदखल करने को कहा, जिससे वह तनाव में था. गुस्से में उसने यह कदम उठा लिया. सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार, इगलास थाना प्रभारी नरेंद्र यादव और पुलिस टीम मौके पर पहुंची.
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तरेसरा में एक वृद्ध व्यक्ति की उसी के बेटे ने रॉड से पीटकर हत्या कर दी है, फील्ड यूनिट टीम को मौके पर बुलाया गया, आरोपी को हिरासत में लिया गया है. तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है.
अमेठी में भाई ने भाई को मार डाला: उत्तर प्रदेश के अमेठी में गुरूवार को एक भाई ने अपने ही दिव्यांग भाई के ऊपर कुदाल से हमला कर मौत के घाट के उतार दिया. वारदात को अंजाम देकर आरोपी भाई मौके से फरार हो गया.
घटना पीपर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर बाजार की है. जहां राकेश वर्मा (50) सुत शिव बरन वर्मा की उसके सगे छोटे भाई दिनेश वर्मा ने ही सुबह बेरहमी से हत्या कर दिया. वारदात को अंजाम देकर आरोपी भाई मौके से फरार हो गया. प्रभारी निरीक्षक पीपरपुर श्री राम पांडे ने बताया कि आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है. प्रथम दृष्टया आरोपी युवक सनकी किस्म का बताया जा रहा है. अभी कोई तहरीर नहीं मिली है.
यह भी पढ़ें: बलिया में बच्चे की हत्या कर बोरे में शव रखकर फेंका, खेलते-खेलते अचानक घर से हो गया था लापता