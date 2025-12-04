ETV Bharat / state

अलीगढ़ में बेटे की बेरहमी; पिता को रॉड से पीटकर मार डाला, फिर खुद पहुंचा थाने

अलीगढ़ में खून से सना घर का विवाद, बेटे ने लोहे की रॉड से पिता की जान ले ली ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़/अमेठी: अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में गुरुवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां मकान के विवाद में बेटे ने लोहे के रॉड से पीटकर पिता की हत्या कर दी. तरेसरा गांव में आरोपी यतेंद्र उर्फ योगेंद्र वारदात को अंजाम देने के बाद खुद थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया. वहीं अमेठी में छोटे भाई ने अपने ही दिव्यांग भाई पर धारदार हथियार से किया हमला कर मौत के घाट उतार दिया. अमृत जैन, एसपी ग्रामीण (Video Credit; ETV Bharat) बेटे ने ली पिता की जान: पुलिस के मुताबिक बनवारी लाल (72) रोडवेज में चालक पद से सेवानिवृत्त हुए थे. उनकी दो संतानें हैं. बड़ा बेटा यतेंद्र और छोटा अजय है. खेती का बंटवारा पहले ही दोनों भाइयों में हो चुका था, लेकिन घर के हिस्से को लेकर पिता और बेटे के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था. बताया जा रहा है कि विवाद के चलते बनवारी लाल ने यतेंद्र को कुछ समय पहले मकान से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद से बेटे के मन में नाराजगी और बढ़ गई. गुरुवार सुबह पिता और बेटा खेत पर गए थे. वहीं घर के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच फिर से कहासुनी शुरू हो गई. बताया गया कि बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर यतेंद्र ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठा ली और पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद आरोपी बेटे ने भागने की कोशिश नहीं की. वह सीधे इगलास थाने पहुंचा और पुलिस के सामने खून से सनी रॉड रखते हुए खुद को हवाले कर दिया.