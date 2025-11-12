ETV Bharat / state

अलीगढ़ में बड़े भाई ने छोटे को फावड़े से काटकर मार डाला; दोनों घर पर थे अकेले

अलीगढ़ में बेटे ललित की हत्या के बाद विलाप करतीं परिवार की महिलाएं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़: तालों की नगरी अलीगढ़ में बुधवार को दो जवान भाइयों में इस कदर झगड़ा हुआ कि बड़े ने छोटे पर फावड़ा चला दिया. इसमें छोटे भाई की मौत हो गई. जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने छोटे भाई की हत्या के जुर्म में बड़े भाई को गिरफ्तार करके जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

मामला अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के तारापुर गांव का है. घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे की है. तारापुर निवासी किशन स्वरूप के दो बेटे विवेक (24) और ललित (20) घर पर अकेले थे. माता-पिता किसी काम से अलीगढ़ गए हुए थे. इसी दौरान दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया.

देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में बड़े भाई विवेक ने घर में रखा फावड़ा उठाया और छोटे भाई ललित के गले पर वार कर दिया. फावड़े का वार इतना गहरा था कि ललित की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी पड़ोसियों ने पुलिस को दी.

कुछ ही देर में थाना गोंडा की पुलिस टीम, फॉरेंसिक यूनिट और क्षेत्राधिकारी इगलास महेश कुमार मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.